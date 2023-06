Isaac Nader só perdeu para uma marca inédita em Jogos Europeus conseguida por Mohamed Katir (3:36.95). O português demorou apenas mais 42 centésimos de segundo a cortar a meta na prova de 1500 metros. Apesar de ter ficado muito próximo de conseguir o melhor lugar do pódio, o atleta do Benfica deu a Portugal a oitava medalha na competição que decorre em Cracóvia. O neerlandês Niels Laros ficou com o terceiro lugar.

Esta é a primeira presença do atleta de 23 anos nos Jogos Europeus. O corredor tem 3:31.67 como melhor marca pessoal nos 15oo metros, obtida em França já este mês.

Este sábado, Portugal conquistou três medalhas nos Jogos Europeus. Primeiro, foi Fernando Pimenta (prata) e, depois, Kevin Santos com Teresa Portela (ouro), ambas na canoagem. Ao todo, Portugal tem já oito medalhas na competição.

#EquipaPortugal ???????? #EG2023 | MEDALHA DE PRATA! ????

????‍♂️Isaac Nader conquistou a medalha de prata na prova de 1500 metros no Atletismo! ????????

???????? Esta é a 8.ª medalha para a Equipa Portugal e a 3.ª do Atletismo nestes Jogos Europeus#COPortugal #WeAreUnity #KrakówMałopolska2023 pic.twitter.com/xv8s6BknWN — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) June 24, 2023