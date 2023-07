Tanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como o primeiro-ministro, António Costa, felicitaram, este domingo, os atletas portugueses que participaram nos Jogos Europeus de 2023, que decorreram na Polónia.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita a participação dos atletas portugueses nos Jogos Europeus 2023, que tiveram lugar em Cracóvia e na região de Malopolska, na Polónia, concretizando prestações individuais e coletivas de elevado nível em representação das cores nacionais”, pode ler-se num comunicado divulgado pela Presidência da República.

Assumindo ter acompanhado “com agrado e contentamento estes dias de competição”, o chefe de estado português “expressa a sua satisfação pelos feitos alcançados e deixa uma palavra de estímulo” ao Comité Olímpico de Portugal, às Federações, Clubes, treinadores, equipas técnicas e às famílias.

No Twitter, António Costa fala numa “prova histórica, com a conquista de 16 medalhas, em 9 modalidades, o melhor resultado de Portugal nuns Jogos Europeus”. O primeiro-ministro dá “os parabéns a todos” e destaca as medalhas conquistadas este domingo, no último dia de provas, pela equipa masculina de Tiro com Armas de Caça, à Equipa Feminina de Futebol de Praia e à Equipa Feminina de Ténis de Mesa.

Felicito todos os atletas que representaram #Portugal nos Jogos Europeus. Foi uma prova histórica, com a conquista de 16 medalhas, em 9 modalidades, o melhor resultado de Portugal nuns Jogos Europeus. #JogosEuropeus2023 #KrakówMałopolska2023#EuropeanGames2023 — António Costa (@antoniocostapm) July 2, 2023

A missão portuguesa em Cracóvia-Malopolska, composta por 206 atletas que competiram em 23 modalidades, conquistou 16 pódios com 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 6 de bronze, além de 36 classificações entre o 4.º e o 8.º lugar, naquele que foi o melhor resultado de uma Missão Nacional no evento.