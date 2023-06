O dia do ténis de mesa começava com um momento que poderia ser histórico nos Jogos Europeus, com a possibilidade de os irmãos franceses Lebrun poderem discutir entre si na final a medalha de ouro no quadro de singulares masculinos. Felix, o mais novo e menos cotado, conseguiu esse apuramento; Alexis, o mais velho e mais experiente, acabou por perder frente ao português Marcos Freitas. O sonho de uma família caía por terra mas havia ainda esperança na possibilidade de haver ainda a festa por um ouro, num cenário com alguns pontos de contacto com aquele que aconteceu com Portugal na esgrima, num dia histórico para a modalidade que terminou com a medalha de prata de Miguel Frazão para mais tarde recordar.

#EquipaPortugal ???????? #EG2023 | MEDALHA DE PRATA! ????

???? Miguel Frazão conquista a medalha de prata na competição de Esgrima (Espada) ao ceder apenas na final frente ao neerlandês Tristan Tulen. ???????? ???????? Esta é a 6.ª prata para a Equipa Portugal e a 12.ª medalha na competição! pic.twitter.com/Dia2io57xM — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) June 27, 2023

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.