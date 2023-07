As mudanças recentes no Twitter, impostas pelo dono da rede social, Elon Musk, têm causado polémica e afastado utilizadores. Perante este cenário, a Meta, empresa que detém o Facebook e o Instagram, responde com uma nova aplicação: a Threads.

A aplicação chegou à App Store esta terça-feira e, segundo o The Guardian, a rede social deve ser lançada oficialmente esta quinta-feira, dia 6. Por agora, o site já está no ar, mas não adianta qualquer informação.

Pelas capturas de ecrã disponibilizadas na loja, a aplicação aparenta semelhanças com o Twitter. O objetivo é a partilha de textos curtos e há integração total com o Instagram, sendo possível manter o mesmo nome de utilizador e seguir, ou não, as contas que já segue nesta rede social.

“Threads” é o nome pelo qual se designa a sequência de publicações encadeadas no Twitter, mas o jornal britânico recorda que este era também o nome de uma outra aplicação da Meta, pensada para fazer concorrência ao Snapchat, em 2019. Na altura, o produto acabou por ser abandonado.

Esta nova tentativa de substituir o Twitter surge dias depois de Musk, presidente executivo, ter anunciado um limite temporário de quantas publicações os utilizadores podem ler na rede social. É apenas uma das medidas impostas pelo empresário desde que se tornou dono do Twitter no final do ano passado. Desde essa altura já despediu a direção e extinguiu o gabinete de imprensa (todos os e-mails dirigidos ao departamento são agora devolvidos com um emoji de cocó). Mais recentemente, quem não tem conta na rede social também deixou de pode ver tweets.