O dono do Twitter, Elon Musk, anunciou no sábado que a rede social impôs temporariamente limites diários no número de publicações que um utilizador pode ler, para evitar “níveis extremos de recolha de dados e manipulação do sistema”.

No Twitter, o empresário indicou que as “contas verificadas” podem ler até “6 mil publicações por dia”, enquanto as “contas não verificadas” podem ler 600 e no caso das “novas contas não verificadas” serão 300 mensagens. Limites que podem “em breve” ser elevados para 8 mil, 800 e 400, respetivamente, de acordo com Musk.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits: – Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

O anúncio não especifica se esta contagem diária de tweets se aplica quando são selecionadas publicações específicas ou se abrange todas aquelas que aparecem, por exemplo, quando se percorre o ecrã principal, quando se visualizam tópicos ou analisam respostas a mensagens.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Algumas horas antes de Musk ter revelado esses limites, milhares de utilizadores comunicaram à plataforma de monitorização de falhas em sites Downdetector que estavam a ter problemas de acesso à rede social. Após o anúncio, os problemas continuaram, embora em menor escala.

Esta não é a primeira medida que Musk adota para tentar evitar que os dados sejam recolhidos. Desde sexta-feira que o Twitter está a impedir a visualização de tweets a quem não tenha conta na rede social. E, também neste caso, o empresário falou numa “medida temporária”.

“Estávamos a ter tanto saque de dados que estava a degradar o serviço para os nossos utilizadores normais”, justificou Musk, acusando as empresas de inteligência artificial de estarem a fazer esta recolha. “Quase todas as empresas que estão a trabalhar em inteligência artificial, desde startups até às maiores empresas do mundo, estão a recolher enormes quantidades de dados”, continuou o patrão do Twitter.

“É bastante irritante precisar de ter uma série de servidores online por uma questão de emergência só para facilitar uma avaliação astronómica de uma startup de IA”, escreveu Musk.