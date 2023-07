Os comerciantes da cidade de Lisboa manifestaram-se esta segunda-feira “mais tranquilos” com o “esboço” do Plano de Mobilidade que lhes foi apresentado para a Jornada Mundial de Juventude(JMJ), uma vez que assegura a circulação dos trabalhadores do setor.

As garantias foram dadas esta tarde numa reunião, organizada por elementos do Sistema de Segurança Interna e da Câmara Municipal de Lisboa, para aos comerciantes e empresários um plano provisório de mobilidade para a JMJ. Neste encontro participaram também representantes da GNR, PSP e da Administração do Porto de Lisboa.

No final da reunião, em declarações à agência Lusa, a presidente da União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), Carla Salsinha, disse que as informações divulgadas nesta reunião deixam os comerciantes “muito mais tranquilos.”

“Pareceu-nos um plano que nos deixa muito tranquilos. Pareceu-nos que o plano está muito bem gizado”, sublinhou.

Segundo referiu a presidente da UACS, uma das medidas que mais tranquilizou os comerciantes é a garantia de que será possível realizar cargas e descargas durante o evento e que haverá corredores próprios para quem necessita de se deslocar na cidade para trabalhar.

Para evitar que as pessoas que trabalham no comércio, na restauração, nos serviços sejam impedidos de circular vai haver uma espécie de minuta que as pessoas trarão consigo e que comprovam que trabalham dentro daquela área”, explicou.

Os restantes pormenores sobre a mobilidade durante a JMJ será divulgado esta semana pelo Governo.

A responsável indicou ainda que o número de peregrinos inscritos para a JMJ é de 340 mil e que as autoridades estimam que haja um aumento “exponencial” de participantes a partir do dia 5 de agosto.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.