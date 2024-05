Filmes oriundos de duas dezenas de países de cinco continentes vão a concurso na 11.ª edição do Leiria Film Fest, anunciou a organização do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Leiria, que acontece entre 8 e 12 de maio.

“É a primeira vez na história do festival que conseguimos ter uma representação tão grande a nível global, de diferentes visões do mundo“, afirmou à agência Lusa Bruno Carnide, um dos diretores do festival.

Entre os mais de 400 filmes submetidos, foram escolhidos 38, “15 dos quais são estreias nacionais, é a primeira vez que serão exibidos em Portugal”, sublinhou o organizador.

Os documentários, ficções e animações a projetar a partir de quarta-feira têm assinatura de realizadores de países tão diversos como a Austrália, Israel, Cabo Verde, Canadá, além de Portugal.

“A nossa ideia no festival, e isso acontece desde 2013, é tentar ter filmes em que o público vai à sessão e não sai indiferente”, nota Bruno Carnide. O Leiria Film Fest procura mostrar “histórias marcantes” e “narrativas fortes”, que “façam com que o espectador volte a outras sessões ou noutras edições”.

Entre os 38 filmes escolhidos, o diretor do festival destaca três: “Uma curta-metragem russa, uma curta-metragem ucraniana — que estará em estreia mundial — e uma curta-metragem de Israel, porque são três filmes de três nações que neste momento estão envolvidas em conflitos militares”.

A escolha dos filmes em causa para o lote final — “Deadline”, do israelita Idan Gilboa, “The people who keep living”, da ucraniana Kate Tiuri, e “Thirty seconds”, do russo Ivan Sosnin — não foi propositada, esclarece, mas “acaba por ser superinteressante”.

“Mais do que estarmos aqui a apontar o dedo por causa desses conflitos, se calhar [é melhor] ouvir a voz dos artistas desses próprios países”, concluiu Bruno Carnide.

O Festival Internacional de Curtas-Metragens de Leiria decorre durante cinco dias no Teatro Miguel Franco e no m|i|mo — Museu da Imagem em Movimento, com oito sessões competitivas, sessões para público escolar, filmes para crianças, oficina de animação para famílias e sessões especiais Cinemax e Estudantes do Politécnico de Leiria.