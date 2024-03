A tensão com a troika, a mágoa na campanha contra Medina e a solidão durante a JMJ. O novo livro de Moedas

São mais de 200 páginas de revelações, prestação de contas e de reflexões sobre o seu percurso, o seu futuro político e os novos desafios para a cidade de Lisboa. No seu novo livro, Liderar com as pessoas (editora Leya), Carlos Moedas fala sobre as suas origens familiares, o seu percurso político, a entrada na vida política, os tempos da troika e as tensões vividas durante esse período, a transição para a Comissão Europeia e os almoços prolongados com Jean-Claude Juncker, as eleições autárquicas que lhe deram uma surpreendente vitória contra Fernando Medina e os dois anos e meio à frente dos destinos da capital.

No arranque do livro, a que o Observador teve acesso e que será apresentado a 18 de abril, Moedas explica precisamente como, não tendo qualquer experiência no aparelho social-democrata, acabou por se aproximar de Pedro Passos Coelho, de quem viria a ser secretário de Estado Ajunto, primeiro para dirigir Gabinete de Estudos Económicos do PSD e, depois, para fazer parte da equipa liderada por Eduardo Catroga que negociou a viabilização do Orçamento do estado para 2011 com Teixeira dos Santos, então ministro das Finanças.

“Perto das eleições legislativas de 2009 recebi inesperadamente uma chamada do Vasco Campilho, um blogger muito conhecido na altura, porque Passos Coelho queria encontrar-se comigo. Nesse ano iria disputar a liderança do PSD com Ferreira Leite. Tivemos, então, uma conversa muito interessante, na qual me desafiou para trabalhar com ele. Sabia que eu estava a trabalhar com Manuela Ferreira Leite e que a apoiava, mas gostava de contar comigo caso vencesse as eleições internas do PSD no futuro próximo. Manuela Ferreira Leite perdeu as legislativas e Passos ganhou as eleições internas que se sucedem em 2010. E ele, de facto, telefonou-me. Pedro Passos Coelho sempre foi uma pessoa de confiança: não promete o que não quer cumprir. E logo no dia seguinte às eleições, convidou-me para dirigir o Gabinete de Estudos Económicos do PSD”, recorda Moedas.

▲ O novo livro de Carlos Moedas será lançado a 18 de abril

No entanto, o governo de José Sócrates viria a cair meses depois e o país foi a votos. Passos Coelho desafiou Carlos Moedas a ser cabeça de lista por Beja e os sociais-democratas conseguiram eleger um deputado, algo que não acontecia desde 1995. Moedas seria então convidado para integrar o Executivo social-democrata e para fazer parte da equipa que negociava com os elementos da troika. Também esse período é refletido no livro, com o agora presidente da Câmara a não esconder algumas tensões que existiam dentro do Executivo.

“Hoje, olhando para trás, é fácil constatar que houve um erro de comunicação estratégica do Governo. Deveríamos ter relembrado com maior frequência o papel do Governo de José Sócrates e a desastrosa política orçamental do PS, porque foi isso que nos trouxe a bancarrota e a troika. Mas a verdade é que tivemos de fazer muitas coisas que não queríamos. O Governo deveria ter assumido publicamente que, em muitas medidas, estava obrigado a cumprir. Não foi o que aconteceu, o Governo não quis assumir esse discurso (…) Recordo-me de um dia em que fui entrevistado na SIC e me referi ao Memorando como «o Memorando da Troika». Logo no dia seguinte recebi uma chamada de Vítor Gaspar. Disse-me que gostou da entrevista, mas que eu tinha cometido um erro grave, pois deveria ter dito «o Memorando do Governo» e não «o Memorando da Troika». Ou seja, assumir que tudo era nosso, toda a responsabilidade, as medidas, os sacrifícios, as metas, etc. Nunca concordei com essa visão.”

Moedas sairia depois do governo para ser comissário europeu, num processo que esteve longe de ser linear — Juncker queria contar com Maria Luís Albuquerque, Pedro Passos Coelho não o permitiu e fez força para que Carlos Moedas fosse o escolhido. No livro, o autarca fala sobre esse período, contando alguns detalhes da sua relação com figuras de relevo internacional, como Angela Merkel, Emanuel Macron (que assina o prefácio da obra), Bill Gates e, claro, Juncker, com quem almoçava todas as quartas-feiras e que nutria uma grande admiração por Marcelo Rebelo de Sousa.

Ainda assim, ainda a propósito deste período, Moedas não resiste em dar uma alfinetada a António Costa. “Ser comissário europeu é conseguir entendermo-nos com os países, com todos os países e, já agora, com o nosso próprio país. Neste âmbito sempre tive uma boa relação institucional com o primeiro-ministro António Costa. Apesar das nossas diferenças ideológicas trabalhámos politicamente bem, até porque era necessário evitar que Portugal tivesse multas pelos défices excessivos. Era do interesse do país que trabalhássemos juntos em dossiers internacionais. Para mim, acima dos interesses partidários, está e estará sempre o país. Curiosamente, não senti como Presidente da Câmara de Lisboa a mesma disponibilidade institucional do primeiro-ministro António Costa que senti como Comissário”, nota.