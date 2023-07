Depois da vitória frente a Itália e do empate com Espanha, Portugal defrontava França a saber que um triunfo era o que bastava para ficar no primeiro lugar do Grupo A do Europeu de hóquei em patins. Em Sant Sadurní d’Anoia, na Catalunha, a Seleção Nacional enfrentava uma equipa francesa que era um autêntico assunto de família.

Nos franceses, os irmãos Di Benedetto são as três figuras da seleção: Carlo, que joga no FC Porto, Roberto, que joga no Benfica, e ainda Bruno, que vai jogar na Oliveirense na próxima temporada. “França é constituída por três pilares, os irmãos Di Benedetto. Tem ainda o Rémi Herman, que joga no campeonato português [Riba d’Ave]. Os jogadores que entram não têm o mesmo nível, mas isso não se tem notado. A envergadura de braços dos três irmãos permite-lhes ter um alcance incrível e não é fácil acertar com as marcações”, explicou Renato Garrido, o selecionador nacional, na antevisão da partida.

“É importante acabar esta primeira fase de grupos mesmo lá em cima. Ainda não é possível fazermos contas muito assertivas para vermos com quem nos vamos cruzar. Numa perspetiva de que, ficando em 1.º lugar, jogaremos com o 4.º classificado do grupo teoricamente mais fraco. Pensamos nisso, mas essencialmente pensamos em nós e em vencer todas as partidas”, acrescentou Garrido, vincando o facto de Portugal ir sempre qualificar-se para os quartos de final do Europeu, cruzando depois com Suíça, Inglaterra, Andorra ou Alemanha do Grupo B.

Renato Garrido fazia várias alterações ao cinco inicial, mantendo apenas João Rodrigues e Hélder Nunes e promovendo a estreia do guarda-redes Xano Edo no Europeu. Depressa se percebeu que França iria apostar essencialmente na meia distância e nas arrancadas de Roberto Di Benedetto, com Portugal a manter-se bem organizado defensivamente e sem permitir grandes oportunidades.

João Souto abriu o marcador com uma assistência de Gonçalo Alves (14′), que instantes mais tarde também colocaria a bola no fundo da baliza (16′), num golo que terminou anulado por jogo passivo. O jogador do FC Porto ainda desperdiçou uma grande penalidade (20′), com Pedro Chambel a evitar o segundo golo português, e a Seleção Nacional foi mesmo para o intervalo a vencer pela margem mínima.

A segunda parte começou mal para Portugal, com Nuno Santos a ver cartão azul devido a uma falta sobre Carlo Di Benedetto. Xano Edo ainda defendeu o livre direto do jogador do FC Porto (25′), Roberto ainda acertou no poste (27′), mas França acabou por mesmo por capitalizar a superioridade numérica e chegar ao empate por intermédio de Carlo (27′). Pouco depois, Gonçalo Alves desperdiçou um livre direto, na sequência da 10.ª falta francesa (29′), ao acertar no poste.

Os dois guarda-redes tornaram-se protagonistas, com Xano Edo a defender remates de Carlo Di Benedetto e Nathan Gefflot (33′) e Pedro Chambel a evitar o golo de Rafa (34′), mas Portugal acabou mesmo por recuperar a vantagem através de uma stickada de muito longe de Henrique Magalhães (37′).

João Rodrigues fez o terceiro golo português pouco depois, com recurso a uma finalização brilhante (38′), e o resultado não voltou a alterar-se até ao fim, com Carlo Di Benedetto a permitir ainda a defesa de Xano Edo (48′) e João Souto a permitir a defesa de Pedro Chambel (49′) na conversão de livres diretos nas duas balizas.

Assim, Portugal venceu França e assegurou o primeiro lugar do Grupo A, marcando encontro com Inglaterra já esta quinta-feira nos quartos de final do Europeu de hóquei em patins (17h30).