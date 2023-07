Em 1989, o realizador inglês Roland Joffé (“Terra Sangrenta”, “A Missão”) fez “Sombras no Futuro”, um filme sobre o fabrico das primeiras bombas atómicas, durante a II Guerra Mundial, em Los Alamos, no âmbito do Projeto Manhattan, e as relações entre o renomado físico J. Robert Oppenheimer (interpretado por Dwight Schultz), desde aí chamado “o pai da bomba atómica”, mentor desta iniciativa secreta do governo dos EUA e diretor do respetivo laboratório, e o general Leslie Groves (Paul Newman), diretor do projeto. “Sombras no Futuro” não caiu bem junto do público e da crítica e foi esquecido.

Seria interessante rever e reavaliar esta fita de Roland Joffé, tendo em conta “Oppenheimer”, a nova realização do seu compatriota Christopher Nolan (“Interstellar”, “Dunquerque”), que aborda exatamente o mesmo tema, além de focar também a vida do próprio Oppenheimer antes e depois do Projeto Manhattan. Embora seja baseado em American Prometheus, uma biografia do físico publicada em 2005 e escrita por Kai Bird e Martin J. Sherwin, “Oppenheimer” é um daqueles filmes em que o realizador parece ter adaptado a entrada da Wikipédia do biografado. Com o detalhe de o ter feito – e sem a menor necessidade — em IMAX e com uma banda sonora omnipresente e tão trovejante, que atenta à integridade dos ouvidos do espectador.

