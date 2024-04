Numa noite de junho de 1858, em Bolonha, então parte dos Estados Papais, as autoridades apresentaram-se à porta dos Mortara, uma família judia da cidade, para lhes retirarem um dos filhos, Edgardo, de seis anos. Motivo: a criança teria sido batizada secretamente quando era bebé e o direito canónico postulava que, num caso como este, ela tinha que ser educada na fé cristã para a salvação da sua alma. Edgardo Mortara foi levado para Roma e internado numa instituição religiosa onde estavam outras crianças como ele, e colocado sob a proteção pessoal do Papa Pio IX, enquanto os pais faziam tudo para que a criança lhes fosse devolvida. É esta a história contada por Marco Bellochio em O Rapto (durante alguns anos, Steven Spielberg acalentou a ideia de a filmar).

A Itália passava na altura por grandes convulsões políticas, estando à beira da unificação, e o Papa-Rei via-se ameaçado no seu poder temporal e contestado na sua autoridade espiritual. A opinião pública liberal italiana, as forças maçónicas e a comunidade judaica nacional e internacional iniciaram uma campanha contra o Vaticano e pelo regresso do menino ao seio da família, apoiada mesmo por alguns soberanos e políticos de outras nações. Pio IX tentou chegar a um compromisso com os pais de Edgardo (que entretanto haviam descoberto que fora uma antiga criada que tinha batizado a criança por ablução às escondidas quando era bebé, por a julgar muito doente e às portas da morte), mas estes recusaram.

Com a unificação e o advento do Reino de Itália, e a perda de territórios, espoliação de bens e diminuição drástica do peso político e da autoridade da Igreja, o caso seguiu para os tribunais civis de Bolonha, onde o padre Pier Feletti, antigo Inquisidor-Mor da cidade e que havia desencadeado a ação de retirada da criança aos pais, foi julgado e absolvido. Quando adolescente, foi dada liberdade a Edgardo Mortara para voltar para junto da família, mas ele recusou. Ordenado padre, nunca abjurou nem atacou a Igreja Católica ou Pio IX (a cena do filme em que ele se revolta durante o funeral do Papa é pura invenção), passou a maior parte da vida fora de Itália e morreu na Bélgica, em 1940, aos 88 anos.

Tirar uma criança à sua família, a não ser por motivos de excepcional força maior, é um ato indefensável. Aos nossos olhos e às nossas mentalidades modernas, é muito difícil, senão mesmo impossível, compreender e aceitar a ação da Igreja, embora no contexto da época a criada dos Mortara tenha agido levada pela sua fé ingénua, e os responsáveis eclesiásticos escolhido seguir a lei e a doutrina, de forma inflexível, acreditando ser pelo bem supremo da criança — a salvação da alma —, ao invés de se terem condoído e fechado os olhos. É o firme e convicto “Non debemus, non volumus, non possumus” de Pio IX, naturalmente entendido como cruel e inadmissível pela família de Edgardo, e por muita gente em Itália e fora de portas.

Marco Bellochio faz de O Rapto uma obra de ressonâncias fortemente operáticas, envolvimento melodramático, arcaboiço clássico e fundo de denúncia, aproveitando a história de Edgardo Mortara para glosar um tema que surge várias vezes na sua filmografia. As instituições que constrangem, limitam ou mesmo sufocam o indivíduo com as suas regras, princípios, códigos ou dogmas, que tanto podem ser a família como uma corporação profissional, um partido político, a Máfia ou uma religião (aqui, é a Igreja Católica), e contra as quais ele acaba por se revoltar (o que, excecionalmente, não sucede com Edgardo Mortara).

O realizador é fiel a grande parte dos factos do caso, omitindo alguns e deturpando outros. A figura de Pio IX é caricaturada e diabolizada, sobretudo no que se refere ao tratamento dos judeus (foi ele que mandou derrubar o muro do gueto de Bolonha, e os judeus era os únicos, além dos católicos, a ter liberdade de culto nos Estados Papais) e, por exemplo, a penitência que, a certa altura ele impõe ao jovem padre Mortara é absurda. O Rapto precisava de um vilão poderoso, cruel e cínico, e Marco Bellochio escolheu, injustamente, Pio IX. Basta ver a muito primária cena da audiência em que ele recebe os representantes da comunidade judaica italiana.

O contexto histórico-político em que decorre a história de EdgardoMortara é complexo, e o filme sofre por Marco Bellochio ter de destacar alguns acontecimentos e sintetizar ou mesmo ignorar outros. O realizador quer correr a vários carrinhos ao mesmo tempo e acaba por não desenvolver devidamente ou então omitir coisas como a instrumentalização política e religiosa do caso pelos liberais, pela Maçonaria e por países como a Inglaterra ou os EUA protestantes, que o usam para levar a cabo a unificação de Itália e derrubar o poder de Roma, enfraquecer a Igreja e a sua influência, ou comprometer o Papa e o Vaticano ante a Europa e os católicos moderados ou críticos.

A compressão factual, a condensação cronológica e a síntese extrema dos acontecimentos, aliadas à limitação de meios, levam a sequências tão básicas no seu simbolismo como o rebentamento a canhão de um muro do Vaticano por onde entram as tropas inimigas, para figurar a conquista de Roma e a derrota e humilhação do Papa-Rei, e O Rapto resvala a partir de certa altura para o didatismo ostensivo e o óbvio explicativo, e para facilidades formais e emocionais próprias da televisão. O que Marco Bellochio se abstém de explicar é a férrea fidelidade de Edgardo Mortara ao catolicismo, deixando apenas a pairar vagas sugestões de uma espécie de Síndrome de Estocolmo avant la lettre, ou de uma lavagem ao cérebro radical, porque feita na tenra idade.

Marxista de formação, fervoroso seguidor do maoísmo até certa altura da vida, e com o qual depois se desiludiu, ateu assumido por rebeldia contra a severa educação católica que teve na juventude, no seio de uma típica família burguesa da classe média italiana, e hoje um radical-libertário de esquerda, Marco Bellochio assina, com O Rapto, um filme até certo ponto descritivo e objetivo. Mas o seu anticlericalismo e anticatolicismo não deixa de se manifestar, na forma como pretende denunciar a Igreja Católica tanto como máquina intolerante e insensível de perpetrar arbitrariedades e esmagar identidades, como pelo seu comportamento na época para com os judeus.

Em termos de representação e abordagem da religião, é legítimo preferirmos a Rapto um outro filme de Marco Bellochio, o excelente L’Ora di Religione (2002), em que um pintor de esquerda e ateu pertencente a uma rica e tradicional família de Roma é informado pelo Vaticano que a mãe, que foi assassinada por um dos filhos, um demente, poderá ser santificada por ter feito uma cura milagrosa. É uma fita mais subtil e intrigante, e muito menos ribombante e envolta em negrume mórbido que O Rapto. E que dispensa o tiro à Igreja com pontaria incerta.