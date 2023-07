“Entre nós e as palavras o nosso dever de falar”, escreveu há muito tempo Mário Cesariny. Isto quando a liberdade de falar estava vedada a um povo inteiro e, com ela a liberdade de pensar, de amar sem o perigo de ficar oxidado. Por todo o lado borbulha o medo, a sensação de estarmos de novo emparedados em Elsinore, agora por uma ditadura que policia a linguagem, que tenta reduzir à identidade a condição humana e todas as suas aporias, que apaga as metáforas, as ironias, que exige uma linguagem literal e persegue de forma fascista a arte, retirando-lhe a possibilidade de desassossegar, de aflorar estranhezas, interstícios, de se subtrair à ideia de que só existe a verdade dos factos, da tecnologia e da ciência, e não a verdade da poesia, do sonho, do mito.

Por isso, e antes que seja tarde, o encenador António Pires, encena “Os Gigantes da Montanha”, última e inacabada obra do italiano e Nobel da Literatura Luigi Pirandello, que vem avisar-nos, antes da II Guerra Mundial, que “no mundo dos homens já não há lugar para a magia mas apenas para o medo”.

Traduzida, em 2008, por Luis Miguel Cintra para o teatro da Cornucópia, esta peça, que se estreia esta quarta-feira, 26 de julho, nas ruínas do convento do Carmo, em Lisboa, agora pelo teatro do Bairro, faz deste monumento do século XIV um lugar aberto a todos os prodígios.

