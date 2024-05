J.K. Rowling e Daniel Radcliffe deixaram de manter contacto há vários anos, confirmou o ator que protagonizou os oito filmes da saga Harry Potter. Na base do afastamento estão as posições transfóbicas que a escritora assumiu nas redes sociais em 2020.

“Fico muito triste porque olho para a pessoa que conheci, para os momentos em que estivemos juntos, para os livros que ela escreveu e para o mundo que ela criou”, afirmou Radcliffe em entrevista ao “The Atlantic”, citada pela CNN.

Há quatro anos, Rowling publicou uma série de tweets em resposta a um artigo que utilizava a expressão “pessoas que menstruam” e defendeu que o movimento trans está a minar os direitos das mulheres. Na altura, Radcliffe divulgou uma declaração em sentido contrário: “Mulheres transgénero são mulheres”. E acrescentou: “Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgénero e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde que têm muito mais conhecimentos sobre este assunto do que [Rowling] ou eu”.

Tanto o ator como os seus colegas de elenco, Emma Watson e Rupert Grint, expressaram individualmente o seu apoio à comunidade transgénero nos últimos anos, posições que os meios de comunicação social têm considerado como um distanciamento dos protagonistas em relação à escritora que criou o mundo mágico transportado para as salas de cinema.

“Há uma versão de ‘Serão estes três miúdos uns fedelhos ingratos?’ que as pessoas sempre quiseram escrever e que finalmente conseguiram”, afirmou o ator na entrevista já citada. Mesmo admitindo que a sua carreira não seria certamente a mesma sem a criação de Rowling, Radcliffe entende que isso não significa que fique a “dever as suas crenças a alguém por toda a sua vida”. “Vou continuar a apoiar os direitos de todas as pessoas LGBTQ e não tenho mais comentários a fazer”, acrescentou.

Rowling continua a publicar regularmente no X (antigo Twitter) sobre o tópico. “A disforia de género é uma condição real e muito dolorosa e não sinto nada a não ser simpatia por quem sofre dela. Quero que sejam livres de se vestirem e de se apresentarem como quiserem e quero que tenham exatamente os mesmos direitos que qualquer outro cidadão em matéria de habitação, emprego e segurança pessoal”, escreveu numa publicação de 6 de abril.

You’ve asked me several questions on this thread and accused me of avoiding answering, so here goes.

I believe a woman is a human being who belongs to the sex class that produces large gametes. It’s irrelevant whether or not her gametes have ever been fertilised, whether or not… pic.twitter.com/X6mbdJ0YVm

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2024