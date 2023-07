O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou o golpe de Estado no Níger e pediu o restabelecimento da ordem no país africano e a libertação do presidente deposto, Mohamed Bazoum.

O Presidente deve ser libertado de forma imediata e incondicionalmente e a sua segurança deve ser garantida. Os membros do seu Governo detidos arbitrariamente e as suas famílias devem também ser libertados imediatamente e sem condições prévias”, declarou o chefe dos direitos humanos da ONU num comunicado de imprensa.

Türk apelou a todos os atores envolvidos no golpe de Estado no Níger para que não recorram à violência e respeitem os direitos e liberdades fundamentais.

“É do interesse de todo o povo do Níger que as importantes conquistas democráticas alcançadas nos últimos anos sejam salvaguardadas e preservadas”, afirmou o Alto-Comissário austríaco.

O golpe de Estado foi já condenado pela União Africana (UA), pelos Estados Unidos e pela União Europeia (UE), que exigiram igualmente a libertação de Bazoum, deposto quarta-feira por um grupo de militares que se autodenominam Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CLSP).

Desde então, as instituições nigerinas foram suspensas, as fronteiras encerradas e o CLSP decretou um recolher obrigatório noturno até nova ordem.

Bazoum está detido e separado da sua família no Palácio Presidencial de Niamey.

Este é o segundo golpe de Estado que o país africano sofre na última década, depois da tentativa de 31 de março de 2021, que se limitou a uma série de tiroteios em torno da sede presidencial.