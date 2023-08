Uma nova população da subespécie endémica rara conhecida por trovisco-macho foi recentemente descoberta na ilha de Santa Maria, nos Açores, o que poderá contribuir para a manutenção desta espécie protegida, foi anunciado nesta quarta-feira.

A informação foi revelada pelo secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, no âmbito do Encontro Regional de Vigilantes da Natureza, que terminou nesta quareta-feira na ilha de Santa Maria.

Citado numa nota de imprensa divulgada no site oficial do Governo açoriano, o governante explica que a descoberta da nova população da subespécie endémica rara denominada Euphorbia stygiana subsp. santamariae “vem trazer uma renovada esperança” para assegurar a manutenção desta “espécie rara e protegida” e valorizar a biodiversidade e património natural da região e, em particular, de Santa Maria.

A descoberta surgiu na sequência da visita ao local onde se encontra a planta endémica açoriana.

“A suspeita da existência de uma pequena colónia de Euphorbia stygiana subsp. santamariae na Baía do Cura surgiu em resultado de uma visita de barco à volta da ilha, no âmbito do censo de garajaus, realizado pelo Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas de Santa Maria, em que a vigilante da natureza Diana Braga observou os espécimes que aparentavam pertencer à espécie”, adianta o secretário regional.

“Tendo em conta que a zona é acessível apenas por via marítima, uma equipa do Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas deslocou-se ao local, na costa leste da ilha, na última semana de julho, tendo sido possível confirmar que se tratavam de exemplares daquela subespécie”, acrescenta Alonso Miguel.

Numa primeira observação, estima-se que “a população seja constituída por cerca de 20 indivíduos“, localizados em plena Área Protegida para Gestão de Habitats e Espécies da Baía do Cura, integrada no Parque Natural de ilha de Santa Maria.

O responsável pela tutela do Ambiente indica ainda que “dada a orografia do local e a dificuldade no acesso, a realização de trabalhos de caracterização e conservação desta nova população reveste-se de uma especial complexidade”.

Ainda assim, garante que haverá capacidade para a recolha de sementes para propagação em viveiro, com vista a viabilizar posteriores plantações de reforço, no âmbito do projeto LIFE IP AZORES NATURA.

Além da nova população, foram ainda observados exemplares de diversas outras espécies endémicas e autóctones.

Segundo o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), até ao momento desta descoberta “apenas era conhecida uma única população de Euphorbia stygiana subsp. santamariae em meio natural, composta por cerca de 71 exemplares”.

Alonso Miguel sublinha ainda que “a Euphorbia stygiana subsp. santamariae já foi alvo de diversos esforços de conservação, no âmbito do projeto LIFE IP AZORES NATURA”.