“Maya Nilo (Laura)”

As três mulheres do título desta fita da sueca Lovisa Sirén são duas irmãs e a filha da mais velha. Nilo é uma escritora feminista de origem árabe que vive com o marido e a filha Laura, e Maya a irmã separada, com um filho pequeno, cantora e irresponsável. Entre recriminações, discussões e peripécias várias, elas rumam a Portugal de carro para ver a mãe e a avó, uma outrora famosa artista que aqui se instalou, está doente e a tomar conta do filho de Maya. “Maya Nilo (Laura)” é um “road movie” feminino e a história de uma família em turbulência interna, com personagens longe de serem atraentes ou de despertar empatia, e tantos lugares-comuns que lhes perdemos a conta a meio.

“Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante”

O sucesso comercial do filme de 2018, sobre um grupo de cientistas cuja base subaquática é atacado por um megalodonte saído das profundezas da Fossa das Marianas, ditou esta continuação, cujo elenco volta a ser liderado por Jason Statham e tem assinatura de Ben Wheatley (“Assassinos de Férias”, “Arranha-Céus”). Nesta parte 2, um equipa de investigação oceânica deteta estranhas perturbações a mais de sete mil metros de profundidade. A viagem de exploração transforma-se em caos quando um trio de tubarões gigantes e outras criaturas marinhas pré-históricas surgem à superfície, e vão atacar uma estância turística à beira-mar.

“Pôr do Sol — O Mistério do Colar de São Cajó”

Depois de duas temporadas de “Pôr do Sol” na RTP, eis o filme tirado da série criada por Henrique Cardoso Dias, Rui Melo e Manuel Pureza, com argumento assinado pelos mesmos e realização deste último. A fita recua muitos séculos no tempo para contar a história do ancestral e poderoso Colar de São Cajó, e de como a relíquia foi parar às mãos da família Bourbon de Linhaça. É, essencialmente, um episódio especial da série passado para o cinema, que serve de prequela e de “história de origens” à série e a algumas das suas personagens. “Pôr do Sol — O Mistério do Colar de São Cajó” foi escolhido pelo Observador como filme da semana e pode ler a crítica aqui.