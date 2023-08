O Benfica, ao perder a vantagem, sentiu o mesmo que alguém que descobre uma peça de roupa que gosta, mas, quando a vai comprar, não há tamanho que lhe assente bem. Quando Di María saiu, após a expulsão de Musa, os encarnados perderam o glamour e ficaram uma equipa de camisa de praia e havaianas. Dentro do estilo mais rudimentar, Neres tentou que o remate bruto que desferiu à barra valesse os três pontos — mal sabia que seria o Boavista a sair por cima no Bessa e as águias com as calças na mão.

Uma maneira de entreter as crianças na praia é dar-lhes brinquedos para fazerem castelos. Aquelas muralhas feitas de areia desabam com a chegada de uma onda. A melhor maneira de construir uma habitação junto ao mar é recorrer a um bom cimento que, com a saída de Gonçalo Ramos, o Benfica pode ter deixado de ter. Ainda assim, Roger Schmidt possui outros materiais. O Benfica recebeu-os às paletes, mas ainda não abriu as embalagens. Chamam-se Arthur Cabral e Anatoliy Trubin e ficaram de fora dos convocados na ronda inaugural do campeonato.

Mesmo assim, o alemão usou o que tinha à disposição. Em relação ao jogo com o FC Porto para a Supertaça, o Benfica trocou dois jogadores. Saíram João Mário e Mihailo Ristic, entraram Petar Musa e David Jurásek. Estava desfeito o dilema. Os encarnados voltavam ao 4x2x3x1 com uma referência ofensiva.

