O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, enalteceu esta segunda-feira a nomeação de uma equipa de arbitragem lusa para a final da Liga Conferência Europa, 12 anos depois de ele próprio ter dirigido uma decisão europeia.

“A arbitragem portuguesa volta a uma final europeia, 12 anos depois! O Talento do Futebol português é transversal a todos os seus intervenientes!”, escreveu o antigo árbitro na sua conta oficial na rede social Facebook.

Proença foi o último português a arbitrar uma final de uma competição europeia, com o auxílio de Bertino Miranda, Ricardo Santos, Duarte Gomes e Jorge Sousa, em maio de 2012, quando dirigiu o Bayern Munique-Chelsea, da Liga dos Campeões, que os ingleses venceram no desempate por grandes penalidades, em Munique.

Artur Soares Dias, que já tinha presença garantida no Euro2024, foi esta segunda-feira nomeado pela UEFA para arbitrar a decisão da Liga Conferência Europa, entre os gregos do Olympiacos e os italianos da Fiorentina, em 29 de maio, às 20h00 (hora em Lisboa), na AEK Arena, em Atenas.

O árbitro da associação do Porto, de 44 anos, vai ser coadjuvado pelos assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Tiago Martins, que também vai estar no Campeonato da Europa de 2024, vai desempenhar as funções de videoárbitro (VAR).

Esta vai ser a quinta final de uma competição europeia de clubes com árbitros portugueses, já que, além de Pedro Proença em 2011/12, António Garrido dirigiu a decisão da Taça dos Campeões Europeus de 1979/80, e Vítor Pereira apitou a final da Taça UEFA de 2001/02 e a Supertaça Europeia de 2001.

Olympiacos e Fiorentina vão disputar a final da terceira edição da Liga Conferência Europa, depois de nas meias-finais terem eliminado Aston Villa e Club Brugge, respetivamente. A formação grega conta no plantel com os jogadores portugueses Ruben Vezo, Chiquinho, João Carvalho, André Horta, Gelson Martins e Daniel Podence.