A pandemia da solidão e as virtudes da tecnologia

Uma iniciativa Media partner

“Houve uma pandemia de Covid 19, mas a pandemia de solidão continua a existir”, declarou o italiano Ezio Mazzini, designer para a sustentabilidade, considerado uma das principais figuras atuais no planeamento das cidades do futuro, num dos principais painéis desta tarde nas Conferências do Estoril. “Durante muitos séculos vivemos numa sociedade em que tínhamos de estar próximos uns dos outros para conseguir comunicar. Mas no último século temos vindo a desenvolver tecnologias para conseguirmos viver distanciados uns dos outros.”

Em diálogo com Mazzini, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, sublinhou que “as cidades hoje funcionam como antigas cidades gregas porque têm cada vez maiores responsabilidades, mas o esforço de reumanização não pode ser feito de cima para baixo, tem de ser partilhada com os cidadãos”. Para isso, o autarca considerou que se tem de diminuir o “fosso entre eleitores e eleitos, criando um novo contrato social e uma nova confiança.”

O papel da inteligência artificial e das tecnologias de ponta, que já fora discutido no primeiro dia nesta 8.ª edição das Conferências, voltou a dominar os debates dos últimos painéis na tarde deste sábado. Em declarações ao Observador, uma das speakers, Klara Jelinkova, professora na Universidade de Harvard, considerou que a pandemia foi um ponto de viragem nas nossas vidas e na nossa relação com a tecnologia: “A Covid foi uma força disruptiva para a nossa sociedade e é por isso que o tema desta Conferência agrega tantas pessoas diferentes. A pandemia foi um momento em que tivemos de parar para pensar no que estávamos a fazer com as nossas vidas. Cresceu um apelo ao detox e há a consciência de que a tecnologia não tem sempre razão”.

Prémios para quem muda vidas

A tarde deste sábado foi ainda marcada pela entrega dos prémios Excellence, que já vão na quinta edição. Entre os premiados estão alguns doentes e pessoas com deficiências consideradas incapacitantes que encontraram soluções para melhorar a sua vida e integração em sociedade. É o caso de Adriana Mallozzi (EUA), fundadora e CEO da Puffin Innovations, que vive numa cadeira de rodas elétrica: “Percebi desde cedo que a tecnologia seria minha aliada. Com esta tecnologia podemos ajudar entre 250 mil e 500 mil pessoas que, anualmente, são atingidas por lesões na coluna. Com as nossas tecnologias, que combinam machine learning e inteligência artificial, essas pessoas ganham maior independência e um maior acesso ao mercado de trabalho”. Hoje esta tecnologia já é estudada na comunidade do MIT.