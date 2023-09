O novo patriarca de Lisboa, Rui Valério, fez este domingo a sua entrada solene como sucessor de Manuel Clemente à frente da diocese de Lisboa, numa celebração no Mosteiro dos Jerónimos em que lembrou as vítimas de abusos sexuais de menores, deixou apelos à paz na Ucrânia e dirigiu-se aos jovens, para que, com a fé renovada depois da Jornada Mundial da Juventude, possam ser protagonistas do futuro da Igreja Católica

Durante a celebração, que teve na primeira fila o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o antigo Presidente Cavaco Silva, vários ministros e autoridades civis e militares, Rui Valério lembrou a “pureza da Igreja que, por vezes, muitas quiçá, alguns dos próprios filhos da Igreja lamentavelmente mancharam, fazendo exatamente o contrário, o oposto de quanto fez e determinou Cristo quando disse ‘deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos Céus!'”

“E quantas vezes o reino que essas inocentes vítimas conheceram não foi o dos céus, mas do abismo, do sufoco, da destruição, do trauma. A todos prometo proximidade e empenho na esperança da cura total”, disse ainda.

