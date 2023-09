“Lisbontrification”. À porta do antigo café O das Joanas, alguém pintou uma mensagem a vermelho, uma referência à gentrificação de Lisboa, que se repete naquela zona do Intendente. O café, a funcionar no Largo do Intendente desde 2012, foi forçado a fechar portas a 31 de maio. Nessa noite, a festa de encerramento aconteceu na Casa Independente, ali mesmo em frente e também de portas abertas desde 2012. Ironicamente, foi nesse mesmo mês que as responsáveis pela Casa, Patrícia Craveiro Lopes e Inês Valdez, souberam que teriam a mesma sina. O senhorio não iria renovar o contrato.

O anúncio foi feito nas redes sociais na segunda-feira, 4 de setembro, depois da revelação feita uma notícia do Público. “Ao fim de quase 11 anos de muito trabalho, muita dedicação de todos os que por aqui passaram e construíram esta casa connosco, é com profundo pesar que vos informamos que a Casa verá o seu projeto encerrado no final de 2025”, escreveram.

Desde então, as responsáveis pelo espaço têm recebido vários telefonemas e mensagens de apoio e dizem-se “extremamente comovidas”, afirma Patrícia. Apesar de ainda terem dois anos pela frente, optaram por fazer o anúncio já. Não só para que as pessoas saibam o que se está a passar, como para “terem tempo de se despedir”, continua Inês.

