A festa desatou-se ainda antes do apito final em Famalicão, ganhou força em Alvalade e em pouco tempo alastrou-se ao Marquês de Pombal, onde os adeptos se foram reunindo ao cair da tarde. Com a chegada da noite, a grande festa do título do Sporting pintou de verde e branco as principais artérias da cidade. Um pouco por todo o país, as ruas seguiram o tom e o ritmo do campeão nacional de futebol 2023/2024.

Cerca de dez minutos depois da meia noite, os quatro autocarros partiram do estádio rumo à rotunda, onde chegaram mais de uma hora depois do arranque desta marcha lenta. Jogadores, staff e respetivas famílias foram sendo engolidos pela mancha de sportinguistas que acompanhou o cortejo até ao seu destino final.

Na fotogaleria em cima, veja algumas das melhores imagens dos festejos do título.