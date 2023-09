A invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, já levou à detenção de mais de mil pessoas e à condenação de mais de uma centena. Seis integrantes de duas organizações de extrema-direita, que terão ajudado a planear o ataque, foram ao longo das últimas semanas sentenciados. Juntos terão de cumprir mais de 100 anos de prisão.

A sentença mais recente foi proferida esta terça-feira: 22 anos para Enrique Tarrio, naquela que é a maior condenação relacionada com o ataque até agora.

Apesar de não se encontrar em Washington na altura dos acontecimentos, o antigo líder dos Proud Boys foi condenado pelo seu papel no planeamento da invasão. De acordo com o The New York Times, os procuradores acreditam que terá também trocado mensagens com membros do seu grupo à medida que os apoiantes de Donald Trump, que contestavam a vitória eleitoral de Joe Biden, avançavam em direção ao Capitólio.

Perante o juiz Timothy J.Kelly, Enrique Tarrio pediu desculpa pelo papel que desempenhou no dia 6 de janeiro de 2021 e disse que o julgamento, que durou mais de três meses, o tornou mais “humilde”.

À saída do tribunal, escoltado pelas autoridades, levantou dois dedos indicadores em sinal de paz ou de vitória. Os procuradores queriam que fosse condenado a 33 anos de prisão por considerarem, entre outras coisas, que os Proud Boys serviram como “exército” do antigo Presidente dos Estados Unidos.

Na semana passada, outros quatro membros do grupo já tinham ouvido as suas sentenças. Desde logo, Ethan Nordean, que liderou a marcha dos Proud Boys naquele dia, foi condenado a 18 anos de prisão por um crime de conspiração sediciosa. De acordo com a BBC, essa condenação é aplicada nos Estados Unidos quando está em causa uma conspiração para derrubar um governo ou a utilização da força para impedir execução da lei.

Ethan Nordean, conhecido pela alcunha “Rufio Panman”, lamentou a “falta de liderança naquele dia” e classificou a invasão como uma “tragédia completa e absoluta”: “A todos os que prejudiquei direta ou até indiretamente, peço desculpa”.

De seguida, Joseph Biggs foi condenado a 17 anos de prisão, Zachary Rehl a 15 e Dominic Pezzola, antigo fuzileiro naval de 46 anos, a 10.

Em maio, Stewart Rhodes, fundador da organização de extrema-direita Oath Keepers, já tinha sido considerado culpado por vários crimes, incluindo o de conspiração sediciosa. Por isso, foi condenado a 18 anos de prisão.

No dia da invasão do Capitólio, o líder da milícia armada que tentou impedir a certificação da vitória de Joe Biden, agora com 58 anos, terá coordenado do lado de fora a ação dos elementos que entraram dentro do edifício.