Depois de o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ter imposto, novamente, o uso obrigatório de máscaras no internamento, face ao aumento do número de casos de Covid-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta quarta-feira que a doença tem provocado a subida de mortes na Ásia Oriental e no Médio Oriente. Na Europa, as hospitalizações aumentaram, com o maior hospital de Portugal a registar 22 doentes com Covid-19 internados em enfermaria.

“Só 43 países continuam a reportar as mortes [por Covid-19] e apenas 20 dão dados de hospitalizações”, lamentou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.

“O aumento de mortes e hospitalizações mostra que a covid chegou para ficar e continuamos a precisar de ferramentas para lutar contra ela”, afirmou o especialista etíope.

“Estimamos que haja atualmente centenas de milhares de pessoas hospitalizadas por covid”, acrescentou Maria Van Kerkhove, responsável técnica da agência de saúde das Nações Unidas para a covid-19.

Em Portugal, o número de casos têm aumentado devido à própria mobilização do verão, tendo sido agravada pela Jornada Mundial da Juventude e pelos festivais de música.

O diretor-geral da OMS reconheceu ainda que atualmente nenhuma variante do coronavírus se apresentou como dominante a nível mundial, apesar de uma delas, a EG.5 (considerada “de interesse” pela OMS e denominada “Eris” pelos peritos) estar em ascensão.

“Uma das principais preocupações da OMS são as pessoas e grupos de risco que não receberam doses da vacina anticovid recentemente”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pediu aos que foram aconselhados a vacinarem-se que se dirijam aos centos médicos para o fazerem.

A OMS manifestou ainda inquietação com as “tendências preocupantes” relativamente à Covid-19, com a aproximação do inverno no hemisfério norte, apelando, para além da vacinação, à vigilância sobre o vírus.

“É inquietante, porque vamos passar por meses mais frios em alguns países: as pessoas têm tendência a passar mais tempo no interior e os vírus que se transmitem pela via aérea como o da covid beneficiam com isso”, disse Maria Van Kerkhove, insistindo na importâncio dos testes e da vacinação.

Em Portugal, a vacinação contra a gripe e a Covid-19 arranca a 29 de setembro e vai decorrer, em simultâneo, nos centros de saúde, à semelhança do que aconteceu em 2022.

A novidade este ano é que, pela primeira vez, também vai ser possível administrar a vacina contra a Covid-19 nas farmácias comunitárias que tenham serviço de administração de vacinas, profissionais com formação específica para administração de vacinas e que manifestem disponibilidade para participar na campanha.