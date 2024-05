O romancista norte-americano Paul Auster, autor de obras como “A Trilogia de Nova Iorque” e “Cidade de Vidro”, morreu na terça-feira aos 77 anos, informou o jornal The New York Times.

Auster morreu em casa, em Nova Iorque, vítima de cancro do pulmão.

Nascido numa família judia de ascendência austríaca, em 1947, em Newark (Nova Jérsia), Auster faria mais tarde de Brooklyn a sua casa e cenário de romances, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990.

Tem uma extensa obra literária publicada em mais de 40 línguas.

Em Portugal, Paul Auster tem grande parte da obra publicada, em particular os romances, como “Mr. Vertigo”, “Palácio da Lua”, “Música do Acaso”, “Leviathan”, “A Trilogia de Nova Iorque”, “Timbuktu”, “O livro das ilusões”, “As loucuras de Brooklyn”, “O homem na escuridão” e “4 3 2 1”, com o qual foi finalista ao Booker Prize.

Assinou a realização de um par de filmes, incluindo “A vida interior de Martin Frost” (2007), rodado parcialmente em Portugal.

Foi galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias de Literatura 2006, feito Comendador da Ordem das Artes e das Letras de França em 2007 e é membro da Academia Americana de Artes e Letras e da Academia Americana de Artes e Ciências.

Nos últimos anos, a vida do escritor tinha sido marcado por duas tragédias: a morte do filho e da neta. Em 2021, Ruby, a neta de 10 meses, acabaria por morrer antes de chegar ao hospital, depois de os serviços de emergência terem sido chamados ao apartamento em Nova Iorque onde vivia, mas já não a tempo de a salvar. Soube-se mais tarde que se tratara de uma overdose de fentanil e heroína, mas não ficou claro como Ruby terá ingerido as substâncias. Mas o filho duas semanas depois, a 15 de novembro, Daniel Auster seria detido sob acusações de homicídio por negligência.

Há dois anos, a 28 de abril do ano passado, com 44 anos, o filho do escritor, já depois de ter ser libertado sob fiança, terá morrido também ele de overdose. As autoridades disseram na altura que a mesma teria sido acidental, uma vez que a quantidade de estupefacientes encontrados no organismo de Daniel Auster era idêntica àquela que tomava com regularidade.