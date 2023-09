Morreu Ian Wilmut, um dos dois cientistas britânicos responsáveis pela clonagem do primeiro animal a partir da célula de um animal adulto. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela Universidade de Edimburgo (Escócia), onde o embriologista e especialista em medicina regenerativa trabalhou toda a vida. A família pediu que fosse respeitada a sua privacidade.

It has been confirmed that Professor Sir Ian Wilmut @roslininstitute has passed away at the age of 79. His family has asked that the media and public respect their privacy at this time. https://t.co/FsE9sPCHqr pic.twitter.com/vgA8E81H3B

— The University of Edinburgh (@EdinburghUni) September 11, 2023