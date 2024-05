A prova de fogo da Boeing. Depois de anos de atrasos, empresa vai enviar pela primeira vez dupla de astronautas para o espaço

Inicialmente avançou-se que na origem do insucesso estava um problema inesperado com o relógio interno da cápsula, que não estava sincronizada com o foguete do qual foi lançada — a diferença era de 11 horas. Uma análise posterior revelaria outros “problemas fundamentais”, assim descritos pela NASA, incluindo uma anomalia detetada ao nível do software que tinha o potencial de destruir a cápsula durante o processo de reentrada na atmosfera da Terra. Mais tarde, numa atitude que deixou muitos surpreendidos, a empresa reconheceu que não tinha testado adequadamente a Starliner antes do voo inaugural.

Tudo isso foi corrigido e 18 meses depois estava tudo a postos para um novo lançamento. Eis que, a cerca de 24 horas da nova tentativa, a Boeing anunciava que fora detetado um problema “inesperado” ao nível das válvulas e no mesmo dia via-se obrigada a cancelar os planos, evitando apontar imediatamente uma nova data. Desta vez, as 13 válvulas do sistema de propulsão tinham falhado em abrir durante a preparação para o voo. O porquê foi um quebra-cabeças que obrigou a devolver a nave à base original para ser observada por uma equipa de engenheiros.

À terceira tentativa foi mesmo de vez e um sinal de esperança para a Boeing, depois dos fracassos que custaram quase 600 milhões de dólares. Em maio de 2022, a Starliner aterrou com sucesso no deserto de Novo México depois de viajar até à EEI. Apesar de algumas falhas nos propulsores e no sistema de resfriamento, o lançamento recebia nota positiva. “Numa escala de um a dez, acho que dava um 15”, avaliava Mark Nappi.

A Boeing parecia finalmente pronta para o primeiro teste com tripulantes. Inicialmente previsto para julho de 2023, teve de ser adiado com a descoberta de novos problemas, incluindo a nível dos pára-quedas, e que, segundo a empresa, deviam ter sido detetados há anos. O teste derradeiro foi, finalmente, marcado para 6 de maio deste ano, com as entidades envolvidas a alertar que esta “não é uma data mágica”. “Vamos lançar quando estivermos prontos”, sublinhou Ken Bowersox, da equipa de missões espaciais da NASA.

“Estamos prontos”. O derradeiro teste da Starliner

Para a Boeing, tudo isto é passado e foi com agrado que esta quinta-feira a empresa viu a operação para mover a cápsula Dragon, da Space X, na EEI para arranjar espaço para a chegada da Starliner. Se o lançamento de terça-feira for bem sucedido, a empresa fica mais perto de garantir uma certificação da NASA para a Starliner e assegurar missões rotativas à EEI. No entanto, com a programada reforma da estação espacial até 2030, a Boeing só deverá protagonizar, no máximo, mais seis missões para a agência espacial, como lembrava esta semana a Bloomberg. A Space X, por seu turno, já realizou nove voos com astronautas da NASA, além de mais quatro viagens privadas que transportaram turistas para o espaço.

“[Há cerca de dez anos] a Boeing era uma empresa com um legado histórico. A SpaceX era uma empresa novata que acabava de testar o seu Falcon 9. Hoje, é a Starliner da Boeing que tem que provar o seu valor“, sublinha Namrata Goswami, acrescentando que mesmo num teste bem-sucedido a empresa fica em desvantagem perante a Space X. Isso é especialmente notório se olharmos para os custos. É que o Starliner vai ser lançado num foguete Altas V, da United Launch Alliance, que custa 220 milhões de dólares, enquanto a Falcon 9 que lança o Dragon custa 67 milhões. “Não há concorrência da Boeing no que diz respeito a custos”, remata.