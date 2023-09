Quatro curtas-metragens de Wes Anderson baseadas em contos de Roald Dahl estão a chegar à Netflix. Os filmes, adaptações de histórias da coletânea The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More, publicada em 1977, serão lançados um por um, todos os dias entre 27 e 30 de setembro, anunciou a plataforma.

As quatro produções marcam o regresso do cineasta norte-americano ao universo literário do autor infanto-juvenil britânico, que já tinha sido trazido ao cinema por Anderson em O Fantástico Senhor Raposo, de 2009.

Antes de chegar à Netflix, um dos filmes, o titular The Wonderful Story of Henry Sugar, teve direito a estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza, no passado dia 1 de setembro (onde o cineasta foi homenageado). Será também a primeira das quatro curtas a ser lançada na Netflix, a 27 de setembro. Seguem-se The Swan, a 28, The Ratcatcher, a 29, e Poison, a 30.

Em entrevista ao site Indiewire, em junho, Anderson revelou que este era um projeto que tinha em mente há já vários anos e que a família do prório Roald Dahl tinha “reservado” para si. “Durante anos, quis fazer o ‘Henry Sugar’. [A família de Dahl] colocou esta história de parte para mim porque sou amigo deles”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um conhecido defensor da importância de exibir filmes nas salas de cinema, o cineasta explicou a decisão de se aliar neste projeto à plataforma de streaming. “Quando chegou a altura em que estava pronto, a família de Dahl já não tinha os direitos — tinham sido vendidos à Netflix. (…) Essencialmente, não havia mais lado nenhum onde o pudesse fazer, uma vez que eles são os donos”. A esta situação juntou-se também o facto de o projeto não se tratar de uma longa-metragem tradicional, mas de uma série de histórias mais pequenas. “Era o sítio perfeito para o fazer porque não se trata bem de um filme”, defendeu Anderson.

As curtas contarão com um elenco rotativo de atores que interpretará diferentes papéis em cada uma delas. Entre estes encontram-se nomes que já colaboraram com Wes Anderson, como Ralph Fiennes e Rupert Friend, bem como novos nomes na filmografia do realizador, incluindo Benedict Cumberbatch, Dev Patel ou Ben Kingsley. “Gosto da ideia de ter uma pequena companhia de atores a fazer todos os filmes” referiu ao site de notícias da Netflix, o Tudum.

O lançamento das quatro curtas de Henry Sugar marca o final de um ano atarefado para o realizador, de 54 anos, que este ano já tinha lançado a longa-metragem Asteroid City, protagonizado por Jason Schwartzman e Scarlett Johansson e que estreou em maio no Festival de Cannes.