A partir de segunda-feira, 18 de setembro, os preços dos combustíveis a nível nacional vão aumentar. O preço do gasóleo deverá subir 5,5 cêntimos por litro e, no caso da gasolina, o aumento será de meio cêntimo.

Face a esta subida, a Associação Nacional de Revendedores de Combustível (ANAREC) apelou esta sexta-feira ao Governo para que cumpra as suas promessas e considerou que os consumidores estão cada vez mais assoberbados com impostos.

“A ANAREC solicita ao Governo o cumprimento das suas promessas de equilíbrio fiscal e estabilidade nos preços dos combustíveis, por cada litro vendido, definindo automatismos ou fórmulas de subida ou baixa de taxas e impostos em função do preço internacional dos combustíveis”, pode ler-se no comunicado.

Segundo a ANAREC, o Governo não está a “honrar” a sua palavra depois de ter prometido que a Taxa de Carbono e ISP iriam oscilar conforme o preço. Sempre que o combustível baixasse, as taxas iriam aumentar. Quando o combustível aumenta, explica a associação, os impostos seriam reduzidos, ficando equilibrada a receita fiscal que entra no Governo. “No entanto, o Governo não está a cumprir a promessa”, afirmam.

A ANAREC comparou ainda a situação de Portugal com Espanha, uma vez que o nosso mercado se baseia no do país vizinho. Entre os dois há uma diferença de 25 e 30 cêntimos no preço de venda dos combustíveis.