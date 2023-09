O vereador do PCP na Câmara de Matosinhos vai propor na quarta-feira, na reunião do executivo municipal, que os passes de transporte público Andante sejam grátis para as pessoas com mais de 65 anos residentes no concelho.

Em comunicado, José Pedro Rodrigues adiantou que o recente anúncio do primeiro-ministro de que no próximo ano haverá passes gratuitos para estudantes menores de 23 anos permitirá ao município de Matosinhos libertar uma verba significativa do seu orçamento, dado que se trata de uma medida nacional que se sobrepõe ao programa de comparticipação dos passes de transporte público em vigor desde 2019, quando o PCP tinha o pelouro da Mobilidade e Transportes.

Em Matosinhos, nos últimos anos, cerca de quatro mil alunos dos ciclos de ensino obrigatório e superior beneficiavam destes apoios implementados durante o mandato do PCP na área da mobilidade e transportes, contribuindo para aliviar os orçamentos das famílias e melhorar a qualidade de vida nas nossas comunidades”, referiu.

Para o comunista, é importante evoluir na promoção do transporte público, motivo pelo qual defende que a verba do orçamento municipal que era investida na gratuitidade dos passes dos estudantes seja dirigida para os mais idosos como medida de combate ao abandono e ao isolamento.

Nos últimos 20 anos, a população com mais de 65 anos praticamente duplicou em Matosinhos, no distrito do Porto, recordou.

O PCP já no passado apresentou a proposta de gratuitidade dos passes para as pessoas com mais 65 anos. Na altura foi recusada com o argumento que já existia um esforço financeiro muito significativo com os passes dos estudantes, mas agora esse esforço vai deixar de existir porque o primeiro-ministro assumiu que esta passaria a ser uma responsabilidade do governo”, sublinhou.

Na opinião de José Pedro Rodrigues, não há razões para que não se avance de imediato com esta medida que terá “certamente uma importância grande na qualidade de vida de muitos idosos”.