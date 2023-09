O Festival Cuca Monga está de regresso em 2023. Depois da primeira edição no ano passado, o evento, organizado pela editora discográfica e coletivo artístico com o mesmo nome, volta a realizar-se, desta feita em vários espaços da freguesia lisboeta de Alvalade. O Observador é este ano parceiro do festival que conta no cartaz com nomes como os Capitão Fausto (que tocam o álbum …Os Dias Contados), Samuel Úria, Benjamin e Femme Falafel, entre outros. Os bilhetes já se encontram à venda online.

Para esta nova edição, a organização tem previstos uma série de concertos entre o final da tarde e o início da madrugada em vários espaços da Rua do Centro Cultural, a Rua Acácio de Paiva e a Rua João Saraiva — morada do Observador, onde ficará instalado um dos palcos (mais detalhes sobre horários e distribuição dos concertos serão revelados em breve). Do cartaz fazem também parte Tomás Wallenstein a solo, Hércules, Salto, Miguel Marôco, Gorjão e A Sul & Francisco Fontes, Jasmim, Rebeca Csalog e Cuca ao Piano.

“Desde a sua fundação, a Cuca Monga teve como objetivo a partilha de experiência que a carreira dos Capitão Fausto lhes proporcionou, estendendo-a a outros artistas no início das suas” refere a organização. “A sua função é poder divulgar o trabalho, aconselhar os artistas nas adversidades da indústria, planear a sua movimentação pelos circuitos nacionais e estimular a colaboração entre eles na ótica da aprendizagem comum”, pode ler-se no comunicado.

Os bilhetes têm um preço único de 30 euros e são válidos para todos os concertos do festival.