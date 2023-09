Franjas, micro-micro-micro calções e uma salada de frutas familiar: 8 destaques da Semana da Moda de Milão

Tod’s

Na Tod’s o aceno do adeus é protagonizado por Walter Chiapponi, e o arriverdeci não poderia premiar mais a excelência do made in Italy. Rumo à essência do design e à qualidade exímia na produção, da Fabbrica da marca sai uma primavera-verão elegante, sofisticada e tão intemporal como a diva Sharon Stone, sentada na primeira fila. Pelo cenário do Laboratori Scala Ansaldo, onde laboram muitos dos artesãos envolvidos no processo de confeção desfilou o aprumo de roupa e acessórios, dos trench às luvas e bolsas de cintura em pele, numa paleta elegante que vai do camel ao azeitona, para usar e abusar sem risco de deslizes de estilo.

Bottega Veneta

Mathieu Blazy continua a arrancar “uaus!” (vertíeis em diferentes línguas, tantas quanto o universo BV conseguir abarcar). Pecaria por escasso atribuir esse assombro à omnipresença e fotogenia dos seus acessórios nas redes de todos os sociais. A resposta, com toda a sua ondulação orgânica, desde que em 2021 assumiu os destinos criativos da marca italiana desfilou sem hesitações pela semana da Moda de Milão. Inspirado pelo movimento da viagem, herança e artesania transfiguram-se num caminho de progresso, consertando o aqui e agora com o que está por vir. Não é preciso mapa, como aqueles que as manequins traziam nas suas carteiras maxi, para concluir que a cartografia é exemplar.