Cavalos, tecnologia e arte ao serviço da moda. De Nova Iorque a Paris, os destaques das Semanas de Moda outono/inverno 2023/24

Kunihiko Morinaga conseguiu um dos momentos Uau! desta estação. A coleção da sua marca Anrealage foi criada com tecidos que se alteravam perante luz ultravioleta. A apresentação aconteceu no palco de um teatro do século XIX, na Place de la Madeleine, em Paris. As modelos entravam em palco assumiam um lugar fixo, onde uma luz deslizava na vertical alterando a cor das peças de roupa. Como se pode ver no vídeo em baixo.

Tendência “mais é mais”

Segundo a lógica da moda, perante os momentos de crise a moda revela o seu lado mais exuberante. Algumas marcas decidiram seguir esta ideia e houve passerelles que se transformaram num banquete visual. As irmãs Sarah e Laura Mulleavy, fundadoras da Rodarte, fizeram isso mesmo. Criaram um cenário com mesas postas, em prateado total, entre as quais as modelos desfilaram uma coleção que começou um preto integral, mas depressa revelou uma riqueza de cores e tecidos. Ainda em Nova Iorque, também o criador Thom Browne, (que pode ainda não ser um nome muito conhecido por cá, mas é já um veterano e vale a pena registar) desafiou alguns limites. Colocou um avião e os planetas na passerelle como cenário e as criações transportaram a audiência para um imaginário muito especial. Vestidos tubo longos com estampados, há looks compostos por várias peças em jogos de tweeds e padrões em tons de cinza e peças de alfaiataria que parecem puzzles. A coleção pode ser vista aqui.