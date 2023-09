O Bayern Munique apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda da Taça da Alemanha em futebol, ao golear o Munster (4-0), do terceiro escalão, num encontro em atraso da jornada inaugural.

Em Munster, o ponta de lança Choupo-Moting, aos 9 minutos, e os médios Laimer (40) e Frans Kratzig (45+5) marcaram para os bávaros ainda antes do tempo de descanso, com Tel (86) a fechar a contagem, já na reta final do desafio.

O português Raphaël Guerreiro, que este ano rumou à Baviera, fez a estreia pelo campeão germânico, ao ser lançado em campo aos 63 minutos, depois de se ter lesionado na pré-época.