Seis concertos e duas jam sessions são a proposta do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha para a edição 2023 dos Dias do Jazz, festival que começa no dia 30 e termina em novembro.

A programação deste ano arranca com blues, num concerto de warm up agendado para este sábado e que levará ao palco do Centro Cultural e de Congresso (CCC) a norte americana Pat Cohen e o seu espetáculo “Mother Blues”.

Os concertos de jazz arrancam em 12 de outubro (quinta-feira), com o Quarteto do Mar — de Mário Barreiros, que apresenta nas Caldas da Rainha temas do álbum “Dois Quartetos Sobre o Mar”.

No trabalho discográfico, gravado em julho e agosto de 2021, junta-se à bateria de Mário Barreiros o quarteto Pacífico – que assim foi denominado para se distinguir do outro, o Abissal -, no qual atuam Ricardo Toscano no sax alto, Abe Rábade no piano e Carlos Barretto no contrabaixo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na sexta-feira (13) será a vez de “Elas e o Jazz”, com Joana Machado, Mariana Norton e Marta Hugon recriarem o universo dos musicais da Broadway e dos clubes de jazz de Nova Iorque.

Finalmente, a fechar o fim de semana, no sábado sobe ao palco a Big Band da Nazaré, com Cristina Maria, num concerto intitulado “Há Fado no Jazz”.

Os Dias do Jazz voltam ao palco do CCC no dia 10 de novembro com Manuel de Oliveira a apresentar “Ibéria”, acompanhado por Jorge Pardo e Carles Benavent, (músicos fundadores do sexteto de Paco de Lucia).

No sábado, dia 11, o programa despede-se com Carmen Souza, cantora cabo-verdiana que tem seguido uma carreira internacional.

No CCC estará em destaque “Interconnectedness”, o décimo álbum da cantora “que expõe as vulnerabilidades trazidas pela pandemia e explora a forma como estamos todos interconectados”, pode ler-se na sinopse divulgada pelo CCC.

A par dos espetáculos o festival Dias do Jazz inclui ainda duas jam sessions com alunos do Hot Clube de Portugal assim como outras atividades paralelas.

Os bilhetes para os espetáculos tem um custo de 12,50 euros (10 euros para estudantes e seniores) e o CCC disponibiliza um livre trânsito no valor de 45 euros, válido para todos os concertos de outubro e novembro.