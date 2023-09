O MIL dedica-se “à descoberta, promoção, valorização e internacionalização da música popular atual e a uma reflexão sobre políticas e práticas culturais”, de acordo com a organização do projeto, que “assume os formatos de festival de música, convenção, academia, residência artística, circulação e capacitação internacional e revista, antecipando tendências e provocando o debate sobre questões que determinam o futuro dos setores da música e da cultura”.

Na 7.ª edição, a convenção dedicada à promoção e internacionalização da música de língua portuguesa acontece no Hub Criativo do Beato, já os concertos irão acontecer em várias salas do Cais do Sodré.

O programa da convenção, dividido em quatro temáticas — Indústria da Música, Políticas Culturais, Economia Noturna e Acessibilidade, Sustentabilidade e Ética — conta com a participação da fadista portuguesa Carminho, do compositor dominicano Kelman Duran, do DJ e produtor português Marfox, da cantora brasileira Bia Ferreira e do músico espanhol Niño de Elche, aos quais se juntam os representantes de vários festivais, salas de espetáculos, editoras, produtoras, agências e instituições “vindos de todo o mundo”.

De acordo com a organização do MIL, “ao todo, são mais de cinco centenas os profissionais que vão passar pelo Hub Criativo no Beato, que durante três dias será o ponto de encontro da indústria da música e do setor cultural”.

Os concertos irão dividir-se entre o Musicbox, o Roterdão, o Estúdio Time Out, o Lounge, o LISA, o Titanic Sur Mer e o B.Leza.

A lista de artistas portugueses confirmados inclui Ana Lua Caiano, Papillon, Cobrafuma, Femme Falafel, Baile, Glockenwise, Lucy Val, 5ª Punkada, Hetta, Meia/Fé, bbb Hairdryer, João Borsch, April Marmara, Margarida Campelo, Libra, Ellah Barbosa, Ricardo Crávidá e Napa.

O maior número de artistas estrangeiros confirmados chega do Brasil, Espanha e França.

Julia Mestre, vocalista dos Bala Desejo, Getúlio Abelha, Bebé, Leo Middea, Black Pantera e Kaê Guajajara & Kandu são os artistas brasileiros convocados.

De Espanha, chegam Paco Moreno, Tristan!, LaFrancessa, Amaia Miranda, Teo Planel e Eurowitch, e de França Jenys, Société Etrange, YMNK, Cuarto Mundo, Paper Tapes, Hanaa Ouassim e Widad Mjama feat. Khalil Epi.

A lista de artistas confirmados inclui ainda William Araújo (Cabo Verde), Jessica Winter (Reino Unido), Shoko Igarashi, Don Kapot, Gaiko (Bélgica), Body of Pain (República Checa), Tex, Krissy Mary (Noruega), Badtime, Comforter2 (Países Baixos) e Dina Jashari (Macedónia).

De acordo com a organização no MIL, “atentos a todos estes artistas confirmaram já a presença em Lisboa programadores de vários festivais internacionais”, entre os quais Primavera Sound, BAM Festival (Espanha), Nuits Sonores (França), MaMA Festival (França), SIM – São Paulo (Brasil) e Eurosonic Nooderslag (Países Baixos).

Os bilhetes para o festival já estão à venda: o passe tem um custo de 30 euros e o bilhete diário de 20 euros.

O bilhete que dá também acesso à convenção tem um custo de 60 euros.

Mais informações sobre a 7.ª edição do MIL estão disponíveis no site do festival, em www.millisboa.com.