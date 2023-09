“O Criador”

Realizado por Gareth Edwards (Monstros — Zona Interdita, Rogue One: Uma História de Star Wars), O Criador é uma fita de ficção científica passada num futuro em que a humanidade está em guerra com a Inteligência Artificial (IA). Joshua, um empedernido ex-veterano das Forças Especiais, é recrutado para encontrar e eliminar o Criador, que concebeu e controla a IA, e desenvolveu uma arma que poderá acabar com a guerra — e com a humanidade. E Joshua vai ter uma grande surpresa quando consegue finalmente chegar à arma. Com John David Washington, Allison Janey, Ken Watanabe e Gemma Chan.

“Golda”

Helen Mirren está irreconhecível no papel de Golda Meir, a ex-primeira-ministra de Israel, neste filme biográfico realizado por Guy Nattiv, que decorre essencialmente durante a Guerra do Yom Kippur, que se prolongou durante 19 dias, em outubro de 1973 e pôs Israel face a uma coligação de estados árabes liderada pelo Egito e pela Síria. Golda Meir viu-se então confrontada com a hipótese de uma catástrofe capaz de pôr em causa a sobrevivência do seu país. Golda conta também com interpretações de Liev Schreiber (no papel de Henry Kissinger), Camille Cottin e Rami Heuberger como Moshe Dyan, o ministro da Defesa israelita.

“O Sol do Futuro”

Em O Sol do Futuro, Nanni Moretti troca a sua Vespa por uma trotinete elétrica e interpreta Giovanni, um consagrado realizador que é uma versão de si mesmo, entre o caricatural e o irónico, e que está a rodar um filme passado em 1956, sobre uma importante célula de Roma do Partido Comunista Italiano (PCI) e a sua reação à invasão da Hungria pela URSS. Além deste filme dentro do filme, Giovanni está a imaginar um outro, um musical “naturalista”, e a trabalhar na adaptação ao cinema do conto The Swimmer, de John Cheever. O Sol do Futuro foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.