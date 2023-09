Na noite de quinta-feira, um grupo de pessoas de rosto coberto arremessou engenhos artesanais, mais conhecidos como cocktails molotov, contra um café em Setúbal.

De acordo com informação enviada ao Observador pelo Comando Distrital da PSP de Setúbal, o alerta para o incidente no café Diucla’s, na Av. Professor Bento Jesus Caraça, foi dado por volta das 22h40 desta quinta-feira.

“Tivemos notícia que no café Diucla’s – Setúbal, um grupo de cerca de seis indivíduos de rosto coberto passaram junto ao café e fizeram o arremesso de pedras e de alguns engenhos artesanais, vulgarmente conhecidos por cocktails molotov, contra a montra do estabelecimento e fugiram”, indica fonte do Comando Distrital de Setúbal.

Não há registo de feridos, apenas danos na montra do café, que estaria aberto até às 2h. No local, a PSP verificou a presença de três engenhos artesanais, explicando que “só um deles iniciou a combustão”.

A PSP explica que foram feitos contactos com a Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, que “atendendo à natureza do crime em questão” se dirigiu ao local, “ficando responsáveis pela gestão da ocorrência”.

De acordo com o Correio da Manhã (CM), o café Diucla’s foi palco de desacatos a 1 de dezembro de 2022, que culminaram na morte de um homem. A vítima, um sem-abrigo que tinha por hábito pedir comida no café, chegou ao espaço para tentar comer, mas a funcionária terá negado o pedido.

Teve início uma discussão, escreveu o CM em dezembro, e o homem terá tentado agredir a funcionária do café. A mulher foi auxiliada por outros dois clientes, que imobilizaram o homem, sem saberem que tinha uma faca no bolso. Um dos clientes acabou esfaqueado, recebendo cuidados hospitalares. O homem sem abrigo morreu no local, algo que levou a uma investigação pelas autoridades.

O CM escreve que, devido à morte na sequência de uma rixa, a PJ de Setúbal estará a investigar uma possível ligação entre esse os dois acontecimentos no café.