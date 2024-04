Da primeira hamburgueria de Portugal ao Rei do Choco Frito: 7 restaurantes que abriram no ano da liberdade

Casa Santiago – O Rei do Choco Frito

Av. Luísa Todi 92, 2900-450 Setúbal. Aberto de segunda-feira a sábado das 11h30 às 14h45 e das 18h00 às 21h45.

Se houver quem não o conheça por Casa Santiago certamente que o nome Rei do Choco Frito não causa dúvidas. O reinado neste restaurante de choco frito começou com Virgílio Santiago, em 1974, e manteve-se assim durante cerca de 15 anos. De Tasca Santiago — onde os petiscos reinavam — passou a Casa e o antigo pescador fez deste um dos mais populares restaurantes da zona ribeirinha de Setúbal. Com o filho, Júlio, no trono desde 1987, a Casa Santiago é atualmente um daqueles casos que, face à boa fama e comida, é preciso ir cedo para arranjar mesa. A concorrência é grande mas o nome também e isso vê-se nos cerca de 300 quilos de choco vendidos por dia na época alta. O que se come? Não se pergunta. As tiras de choco frito são protagonistas, com batatas fritas e salada a acompanhar, mas há uma carta que conta ainda com bife de vitela, febras de porco e bitoque.