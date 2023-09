Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness

Rua Particular, 2769-504 Estoril. Dia 1 de outubro. Almoço a 50€

Para celebrar o vegetarianismo: é à beira da piscina do Palácio Estoril que o Dia Internacional do Vegetarianismo será celebrado, com um menu especialmente dedicado à ocasião. A 1 de outubro o Terraço Bougainvillea abre portas ao seu primeiro buffet totalmente vegetariano para receber os hóspedes e visitantes — que sigam, ou não, uma dieta vegetariana. O valor é de 50€ por pessoa e das 13h00 às 15h00 serão servidas opções como Salada de grão com feta vegan e hortelã, Gnocchi com pesto e parmesão ou Moqueca de quinoa com portobello grelhado. Para adoçar o final do almoço, as sobremesas são todas vegan e entre as opções estão a tarte de limão, a Mousse de morango e água de rosa ou a Pavlova tropical.

Museu do Oriente

Doca de Alcantara Norte, Avenida Brasília, 1350-352 Lisboa. De 29 de setembro a 12 de novembro. Entrada livre

Para uma viagem pela sociedade chinesa do século XVIII: é no Museu do Oriente, em Lisboa, que de 29 de setembro a 12 de novembro os visitantes vão poder descobrir os Tesouros na Palma da Mão. Os protagonistas desta exposição são os Frascos de Rapé que, através de uma coleção de 240 peças, revelam as curiosidades do seu uso e fabrico na sociedade chinesa dos séculos VXIII e XIX. De várias cores e feitios, estes eram objetos familiares em qualquer casa chinesa e foram concebidos para conter tabaco moído e para cheirar o rapé, ao qual eram atribuídas inúmeras propriedades medicinais. A entrada é gratuita e a exposição está dividida em sete núcleos, que apresentam a variedade de materiais e modos de fabrico dos frascos de rapé, a sua utilização, história e evolução.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lugar Cativo

Rua do Cativo, 4000-098 Porto. Todos os dias a partir de 29 de setembro

Para uma exposição a céu aberto: é no Porto, na Rua do Cativo, que a exposição Lugar Cativo será inaugurada a 29 de setembro. Composta por cerca de 40 obras, a exposição, pertencente ao projeto Outros Lugares, do Museu Nacional Soares dos Reis, reproduz nas fachadas dos edifícios da Rua do Cativo um conjunto de retratos que posicionam o seu olhar sobre a cidade e o espetador, numa observação bidirecional entre a personagem representada e o seu público, e vice-versa. A céu aberto, o projeto tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e confrontar o público com obras de arte em espaços considerados pouco prováveis.

Convent Square Hotel

Rua Dom Antão de Almada 4, 1100-373 Lisboa. Reservas: stay@conventsquarehotel.com. Tel.: 218 295 200

Para um refúgio urbano no coração de Lisboa: de portas abertas desde 1 de agosto, o Convent Square Hotel Viagnette Collection convida todos a conhecer aquele que é um projeto de reabilitação que combina a história com decoração contemporânea. Situado no coração de Lisboa, junto à Praça do Rossio, o hotel de 121 quartos nasceu da reabilitação do Convento de São Domingos, cuja origem remonta ao ano de 1242, celebrando assim o património histórico e cultural da capital e convidando os seus hospedes a descobrir os mistérios da cidade. Na sala mais nobre do Convento, a outrora Sala do Capítulo, nasceu o Capítulo Restaurante e Bar onde os seus visitantes vão poder saborear uma carta que honra a autenticidade da cozinha portuguesa, assinada pelo chef Victor Sobral, num ambiente intimido que contrasta com os tetos abobadados originais. O hotel oferece ainda uma experiência de relaxamento no Wellness Center, composto por uma piscina interior, sala de fitness e sauna, e com vista privilegiada para a Igreja de São Domingos.

The Chocolate By Penha Longa

Estrada da Lagoa Azul Linhó, 2714-511 Lisboa. Reservas: rc.lisrz.restaurant.ambassador@penhalonga.com. Tel.: 917 612 172

Para os amantes das artes e do chocolate: da Viagem de Chihiro à poesia de Alberto Caeiro, a nova coleção de chocolates para a estação de outono/inverno 2023 do Penha Longa Resort, em Sintra, é uma homenagem às artes sob a forma de pastelaria. Composta por seis bombons, que representam o cinema, poesia, arquitetura, música, pintura e escultura, a coleção ARTS oferece uma viagem pelos sabores requintados do dolce de leche, maracujá, yuzu, ginginha portuguesa ou caramelo. Para além dos bombons, o Penha Longa lançou ainda três novas sobremesas de chocolate que prometem ser impactantes tanto ao nível do sabor como do visual. São elas a Strawberry Saturn, o Croissant au Chocolat e a Margarida e são caracterizadas por sabores como morangos, pistáchio, chocolate negro ou alperces. Cada uma tem o valor de 10€. Já os bombons, à unidade têm o preço de 2€ mas, para os mais gulosos, uma caixa de seis custa 12€.

Somersby Out Jazz

Largo Marquês Pombal 21, 2780-289 Oeiras. Dias 1 e 8 de outubro a partir das 16h00. Entrada livre

Para uma despedida do verão com jazz: depois de cinco meses repletos de música e bebida, o Somersby Out Jazz despede-se da 17.ª edição com duas datas extra. O ambiente de verão prolonga-se pelos dias 1 e 8 de outubro no Jardim do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, para dois finais de tarde onde o melhor jazz, soul, funk e hip-hop se vão fazer ouvir até ao sol se pôr. A entrada, como é habitual, é gratuita e, para além de Somersby, os amantes de música vão poder contar com a presença da banda OORT e do DJ Bruno no primeiro dia e com Pedro Molina Quartet e a DJ Mary B no segundo. A programação completa pode ser consultada no site da organização.

Restaurante Tipografia

Rua das Pretas 8, 9000-049 Funchal. Dia 30 de setembro. Jantar a 95€

Para uma viagem pelos sabores madeirenses: do Alentejo para o Funchal, o chef Miguel Laffan, do restaurante Palma, do Torre de Palma Wine Hotel, vai se juntar ao chef Maurício Gonçalves no restaurante Tipografia para um jantar onde os protagonistas são os produtos da ilha da Madeira. No dia 30 de setembro, o restaurante do Castanheiro Boutique Hotel abre portas para presentear os seus visitantes com um menu composto por seis momentos, feito a quatro mãos e ao estilo de cada chef. Entre as opções estão pratos como Peixe Curado com Chutney de Banana e Maracujá, Gaspacho de Melancia com doce de Tomate Coração de Boi, Massada de Peixes ou Carne da Noite Madeirense, acompanhado por Batata Doce e Nabiças. Para adoçar o final desta noite de sabores, serão servidos um Choux e Creme de Pistácio e Leite Creme queimado, Gelado de Queijo de Cabra e Basílico.

Eva Claessens and Friends

Rua de Santa Catarina 1, 1200-401 Lisboa. De 28 de setembro a 5 de novembro. Quinta e sexta-feira, das 14h00 às 20h00, e sábado e domingo, das 15h00 às 19h00. Entrada livre

Para um mergulho na arte contemporânea: é no recentemente renovado CRIATURA, o espaço cultural no interior do hotel Verride Palácio Santa Catarina, em Lisboa, que as obras da artista contemporânea Eva Claessens vão estar expostas a partir de 28 de setembro até 5 de novembro. À escala humana — respeitando a natureza — a exposição Eva Claessens and Friends with Love from Nature é composta por várias peças, que variam entre pinturas, desenhos, esculturas e cerâmica, dedicadas ao corpo humano e aos seus contornos, bem como à natureza em toda a sua essência. No espaço de tetos altos abobadados, cuja origem remonta ao séculos XVIII, os visitantes vão ainda poder mergulhar nos trabalhos de alguns dos amigos de Eva: o músico, fotógrafo e filantropo inglês Julian Lennon, o fotógrafo argentino Ricardo Labougle e o empreendedor cultural e CEO do Verride Palácio de Santa Catarina Kees Eijrond. A entrada é gratuita e, se alguma das obras cativar a atenção, as peças estão disponíveis para venda.

Coffee Market Porto

Rua Nova da Alfândega, 4050-430 Porto. De 29 de setembro a 1 de outubro, das 10h00 às 21h00

Para os amantes de coffee: o cheiro a café chega ao Porto a 29 de setembro para três dias dedicados a esta bebida. Do expresso ao café de filtro, passando pelo cappuccino e pelo flat white, o primeiro Coffee Market da invicta terá lugar na Alfândega do Porto onde os viciados, apreciadores e curiosos pela cultura do café vão poder assistir a talks, provar café ilimitadamente ou explorar os expositores e torradores presentes. O evento terá também três restaurantes pop-up presentes: o Bicho Pão, o Venn Canteen e o chef André Cabrita. O preço diário é de 8€ mas para os mais curiosos há ainda workshops que vão dos 25€ aos 45€. A programação completa pode ser consultada no site da organização.

Beerfest Setúbal

São Sebastião, 2910-330 Setúbal. Até 1 de outubro, das 18h00 às 22h00. Entrada livre.

Para uma festa à Oktoberfest: é com destino a Setúbal que os amantes de cerveja devem seguir até ao dia 1 de outubro. O Mercado da Conceição, em parceria com a Super Bock, vai receber uma festa da cerveja ao verdadeiro estilo alemão. Inspirada na Oktoberfest, em Munique, o Beerfest vai decorrer todos os dias das 18h00 às 22h00 e conta com cerveja em canecas de meio litro, comida típica da gastronomia alemã e muita música à mistura. No sábado, 30, para além de comer e beber, os visitantes vão poder ainda assistir a uma banda ao vivo que vai interpretar temas inspirados no maior evento de cerveja do mundo. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais do Mercado da Conceição.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.