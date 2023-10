Este artigo é da responsabilidade da equipa Casas de Apostas Online

Os bónus e promoções nos sites de apostas estão a tornar-se cada vez mais irresistíveis. Mas não só. Vamos conhecer também as melhores ofertas de odds aumentadas?

Mas com tantas opções no mercado, como é possível escolher o melhor site de apostas?

Estamos aqui precisamente para o ajudar a tomar essa decisão. A equipa do CasasDeApostasOnline.pt já conta com vários anos de experiência, e elaborou este guia de confiança com os 13 melhores sites de apostas em Portugal. Boa sorte e divirta-se!

Sites de Apostas Legais em Portugal: Os 13 Melhores

Estamos aqui para garantir uma experiência de apostas segura, alinhada com os regulamentos, pronta para proporcionar diversão e lucro!

Solverde.pt: Melhor Site de Apostas em Portugal Betano: Melhores Odds do Mercado ESC Online: Melhor Oferta Sem Depósito Luckia: Melhores Filtros de Pesquisa BacanaPlay: Único Site de Apostas com a Funcionalidade Hot/Cold Betclic: Melhor Aplicação para Dispositivos iOS e Android Pokerstars: Melhores Salas e Torneios de Poker Casino Portugal: Melhor Construtor de Apostas 888 Casino: Software de Casino Exclusivo da Marca Bwin: Site de Apostas com Melhor Ajuda nas Múltiplas Placard.pt: Maior Flexibilidade nos Levantamentos Nossa Aposta: Melhores Recompensas para Casino GoldenPark: Slot Machines Mais Divertidas para os Portugueses

1. Solverde.pt: Melhor Site de Apostas em Portugal

A Solverde é a melhor escolha para quem está a mergulhar no mundo das apostas online! Com cerca de 10 modalidades diferentes, incluindo futebol, ténis, basquetebol e até MMA. Conte com mercados menos comuns no futebol, como o Handicap Asiático.

Mas há muito mais! Ao realizar uma primeira aposta mínima de 10€, com uma odd de 1.20 ou superior, pode receber 30€ em apostas grátis com o código promocional Solverde “CAOPT”. Esta oferta é válida para qualquer modalidade e mercado desportivo.

Vantagens da Solverde.pt:

Não tem limites de apostas diários

Levantamentos a partir de 0.01€ por PayPal, transferência bancária, Neteller e Skrill

Maior casino de Portugal, com mais de 2000 jogos

Para tornar o processo de aposta mais rápido, é possível adicionar desportos aos favoritos, clicando na estrela ao lado do nome. Ficámos satisfeitos ao conseguir filtrar a pesquisa de eventos por mercado de aposta.

Os sites de apostas em Portugal já quase todos desenvolveram aplicações móveis e a Solverde não é exceção. Esta app é perfeitamente funcional, e está disponível tanto para dispositivos iOS como Android, com uma navegação tão rápida como a versão para desktop.

2. Betano: Melhores Odds do Mercado

Todos procuramos sites de apostas que reúnam critérios como segurança e confiabilidade, e nisso a Betano é uma escolha indiscutível. Desde a facilidade nos levantamentos ao excelente apoio técnico e a boa reputação entre os jogadores, sabemos que ficará em boas mãos!

A Betano destaca-se notavelmente pelas funcionalidades de aposta! Por exemplo, a xGoals dá previsões sobre a probabilidade de marcar durante um jogo, e o separador “Apostas por Odds” filtra a pesquisa de acordo com vários intervalos de probabilidades.

Vantagens da Betano:

Possibilidade de encerrar uma aposta a meio do jogo com o cash out

Secção “SuperOdds”, onde encontramos jogos com odds aumentadas

Recebe freebets e free spins ao completar as Missões Betano

A generosidade da marca superou as nossas expectativas. Com uma aposta grátis de 10€ e um bónus de 50% até 50€, todos os jogadores iniciam a sua jornada com vantagem. Basta inserir o código promocional Betano “CAOPT” para ter direito a todas as ofertas.

O Bet Mentor é outra jóia para os amantes de apostas múltiplas. Esta ferramenta intuitiva e eficaz gere as seleções do utilizador, pois basta indicar o montante a apostar e a meta de ganhos, enquanto o computador realiza o resto do trabalho.

3. ESC Online: Melhor Oferta Sem Depósito

Ficámos contentes por saber que os novos jogadores são recebidos com um bónus de 10€ sem depósito, que pode ser utilizado tanto em apostas desportivas quanto em jogos de casino.

A mesma empresa que criou o famoso Casino Estoril disponibilizou a ESC Online em 2016, obtendo licença para atividades de casino e, em 2017, conseguiu uma licença para apostas desportivas.

Vantagens da ESC Online:

Fornecedores de casino reconhecidos no mercado, como a EGT e a NetEnt

Opti-Odds, que aumenta as odds selecionadas em apostas múltiplas de 2 a 6 seleções com odds acima de 1.20

Se convidar amigos, ganha o “Bónus da Amizade” no valor de 20€

A ESC Online é um dos poucos sites de apostas em Portugal que oferece um serviço de Live Streaming, permitindo que os jogadores acompanhem as suas apostas ao vivo. O acesso a esta funcionalidade é simples: basta fazer login e ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas.

O apoio ao cliente é eficaz por chat ao vivo, disponível das 12h às 22h. Testámos também o e-mail apoio@estorilsoldigital.com, com respostas igualmente esclarecedoras. No entanto, o tempo de espera pelas respostas pode ir até 2h.

4. Luckia: Melhores Filtros de Pesquisa

Agarre a sorte que anda no ar e aproveite um bónus de boas-vindas até 500€ na Luckia para jogar em todas as slots. Ao efetuar o 1º depósito mínimo de 10€, selecione a oferta para casino e comece a rolar!

Com cerca de 400 slots, incluindo clássicos como a Gonzos Quest, a diversão não pára. O catálogo é constantemente atualizado para que possa experimentar as novidades dos melhores fornecedores, assinaladas como “New”.

Vantagens da Luckia:

Versão otimizada para dispositivos móveis com alto desempenho nas slots

Levantamentos a partir de 10€, através de Visa e carteiras digitais

Maioria das slots oferece versão demo gratuita

É importante destacar a notável flexibilidade que a Luckia oferece ao filtrar os jogos, de acordo com as preferências de cada um. Podemos personalizar a procura com uma variedade de filtros, incluindo fornecedor, tema, linhas de pagamento e jogos mais recentes.

Quando precisar de ajuda, conte com um suporte técnico eficiente e rápido através do chat ao vivo. Basta clicar no ícone à esquerda do layout que diz “Chat”, disponível das 8h00 às 23h00.

5. BacanaPlay: Único Site de Apostas com a Funcionalidade Hot/Cold

A BacanaPlay tem vindo a dar cada vez mais justiça ao seu nome. Ao fazermos a inscrição no site, podemos receber 20 free spins + 100% até 250€ com o código promocional “CAOPT1”!

A marca arrasou o mercado com a introdução da funcionalidade “Hot/Cold”. Os jogos “Hot” destacam as slots que recentemente pagaram os maiores prémios. Por outro lado, os jogos “Cold” identificam as slots onde os jogadores têm tido menos sucesso

Vantagens da Bacana Play:

Ofertas personalizadas de free spins disponíveis na área pessoal ou por e-mail

Clube VIB que recompensa os jogadores com pontos em todas as apostas

Acesso a torneios exclusivos com recompensas não relacionadas a jogos, como viagens, televisões, tablets ou smartphones

Com mais de 1250 jogos e um catálogo de jogos frequentemente atualizado, incluindo slots, roleta e blackjack, a marca oferece uma ampla variedade de opções para satisfazer a sua fome de casino!

Saiba que existe a possibilidade de jogar gratuitamente, basta passar o cursor sobre a imagem do jogo e escolher a opção “Joga Grátis”. No entanto, esta funcionalidade não está disponível para todas as slots da plataforma.

6. Betclic: Melhor Aplicação para Dispositivos iOS e Android

A Betclic é um dos melhores sites de apostas em Portugal e fez história ao ser o primeiro site de apostas a obter licença. E ainda hoje, é o destino favorito de muitos portugueses.

Antes de mais, é importante destacar o bónus de desporto exclusivo. Trata-se de uma aposta sem risco até 50€, após o primeiro depósito mínimo de 10€. Esta oferta não tem prazo de validade!

Vantagens da Betclic:

Possibilidade de fazer cash out, proporcionando maior controlo sobre as suas apostas

Betclic Boost, que aumenta as odds em jogos selecionados

Funcionalidade Multi+, que adiciona uma percentagem extra entre 5% e 110% ao valor a receber

Quando acede à Betclic através do seu dispositivo móvel, a versão mobile oferece um atalho para instalar a aplicação. Com um excelente serviço Live Streaming e jogos a funcionar perfeitamente, aconselhamos a App para desfrutar da melhor fluidez em apostas remotas.

Por último, mas não menos importante, o horário de apoio ao cliente por chat ao vivo está disponível das 7h00 às 23h00, e as respostas são fornecidas de forma clara, rápida e objetiva.

7. Pokerstars: Melhores Salas e Torneios de Poker

À procura da melhor experiência de poker em Portugal? A PokerStars é a marca líder, pois oferece uma plataforma de poker de classe mundial, disponibilizando as vertentes Texas Hold’em, Omaha High e Omaha Hi/Lo.

Os nossos leitores desfrutam igualmente de um bónus exclusivo. Ao efetuarem o primeiro depósito mínimo de 10€ e inserirem o código promocional “CAOPT.” Estes dois passos ativam um generoso bónus de 100% até 1000€, a ser utilizado nos próximos 28 dias.

Vantagens da Pokerstars:

Programa Pokerstars Rewards, onde os jogadores sobem de nível no cofre e recebem recompensas cada vez mais valiosas

Informações sobre todas as slots, incluindo valores de aposta mínima e máxima, RTP e apostas mínimas/máximas

O depósito mínimo é de apenas 8€ ao usar Paysafecard

No catálogo de jogos da Pokerstars, encontrámos diversas salas de roleta e blackjack com limites de aposta variados. Por exemplo, na roleta, as apostas mínimas começam em 0.10€ e as máximas podem chegar até 150€.

Como era de esperar, dada a qualidade dos jogos que são apresentados no site, a Pokerstars também se destaca pela qualidade dos seus fornecedores de software. Estão presentes alguns nomes altamente reconhecidos no mercado, como a Play n’ GO e a MGA.

8. Casino Portugal: Melhor Construtor de Apostas

Começando com uma vantagem notável, o Casino Portugal oferece uma aposta grátis de 5€ para apostas desportivas, que deve ser ativada na área de perfil. Temos o prazo de 3 dias para usufruir da oferta, de uma só vez.

O construtor de apostas disponível é bastante intuitivo e permite-nos fazer apostas com vários mercados do mesmo jogo, em poucos cliques. Entre na secção de desporto e clique no menu “Bet Builder”.

Vantagens do Casino Portugal:

Mínimo de levantamento de apenas 0.01€ por Neteller, Skrill, PayPal e transferência bancária

Filtro de pesquisa por mercados desportivos

O Casino Portugal é propriedade da SFP Online S.A, associada ao prestigiado Casino Figueira da Foz

O seu catálogo de casino é conhecido por ser uma das 3 opções em Portugal para apostar na Banca Francesa, para além da ESC Online, Solverde.

A experiência móvel no site de apostas é facilitada através da aplicação disponível para iOS e Android, perfeitamente funcional e semelhante à versão browser. A única diferença é a localização do menu principal, que passa a estar localizado na parte inferior.

9. 888 Casino: Sofware de Casino Exclusivo da Marca

Com uma interface simples e intuitiva, a 888 Casino oferece momentos especiais aos jogadores, pois conta com um software exclusivo da marca.

Neste momento, a marca está a oferecer um bónus de boas-vindas de 100% até 1000€ no 1º depósito, com um prazo de validade alargado de 90 dias. Caso queira esperar mais uns dias antes de depositar, aproveite o bónus de 8€ grátis depois de fazer o registo!

Vantagens da 888 Casino:

Clube 888, com 2000 prémios para oferecer

Slots com versão demo, caso tenha saldo na conta

Catálogo com mais de 1400 slot machines

Para uma experiência móvel igualmente eficaz, há uma aplicação para dispositivos iOS como Android, e pode fazer o download na App Store ou Play Store.

A 888 Casino também conquistou o nosso coração pela facilidade nos pagamentos, permitindo levantamentos a partir de 1€. Os jogadores podem utilizar métodos como cartão Visa, PayPal, Skrill ou transferência bancária para gerir pagamentos com facilidade.

10. Bwin: Site de Apostas com Melhor Ajuda nas Múltiplas

Para começar, ao fazermos o registo e efetuarmos um depósito mínimo de 10€, temos direito a uma primeira aposta sem risco até 50€.

A Bwin oferece uma navegação descomplicada e amigável, com um esquema de cores entre o preto e o amarelo. Encontre facilmente recursos úteis, como a barra de pesquisa ou as ajudas para apostas múltiplas no menu principal de desporto.

Vantagens da Bwin:

“A Minha Múltipla”, que nos permite fazer apostas múltiplas mais rapidamente

“Múltipla Rápida”, que dá 5 sugestões de aposta de acordo com o seu orçamento

Opção de cash out, que permite o encerrar apostas antes do apito final

O apoio ao cliente é uma prioridade nos sites de apostas e na Bwin tem acesso a chat ao vivo, que oferece respostas rápidas e esclarecedoras. Este canal de apoio está acessível das 9h00 às 00h00, fornecendo suporte sempre que necessário.

É relevante mencionar que a Bwin tem as licenças 002 e 006 emitidas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. O site é protegido com encriptação SSL de 128-bits, assegurando a segurança dos dados pessoais e financeiros.

11. Placard.pt: Maior Flexibilidade nos Levantamentos

O Placard.pt, anteriormente conhecido como um jogo físico em papelarias, transformou-se num prestigiado site de apostas online, com a oferta de live streaming e odds aumentadas.

A marca estabelece um limite de levantamento mínimo incrivelmente baixo, de apenas 0.01€, caso opte por utilizar o cartão Visa como método de pagamento. Oferece a todos os jogadores a oportunidade de fazer apostas com um depósito mínimo de apenas 5€.

Vantagens do Placard.pt:

15 modalidades, incluindo futebol, basquetebol, basebol, ténis e hóquei no gelo

Recurso Combi+, que ajuda os jogadores a escolher apostas com odds acima da média

Promoção “Grandes Odds”, jogos nos quais o Placard não aplica a sua margem de lucro

Tem ainda a hipótese de experimentar os jogos de casino gratuitamente, clicando na opção “Demo”. Passe com o cursor por cima da imagem do jogo para ver esta opção disponível.

No que toca às apostas desportivas, há uma barra de pesquisa com resultados intuitivos e instantâneos no canto superior direito, basta escrevermos o nome da competição ou da equipa que queremos encontrar.

12. Nossa Aposta: Melhores Recompensas para Jogos de Casino

A Nossa Aposta é propriedade da empresa Cofina, conhecida por ser proprietária de meios de comunicação social conhecidos em Portugal, como os jornais Correio da Manhã e Record. Tal associação reforça a credibilidade e a boa reputação do casino.

Ao explorar o site, tivemos a oportunidade de entrar em torneios caça prémios, onde os jogadores apostam nas slots selecionadas pela marca, habilitando-se a ganhar bónus que pode atingir os 750€.

Vantagens da Nossa Aposta:

25 free spins no momento do registo

Além do chat ao vivo disponível das 11h às 24h, oferece apoio técnico via Skype ou Facebook

Aposta mínima de 0.20€ nas salas de roleta

O bónus de boas-vindas para casino da Luckia oferece até 700€ + 300 rodadas grátis. Para o desbloquear, temos de completar 8 missões, que consistem em apostar uma certa quantia em slots do top 20 da marca..

O mínimo de depósito é 10€, e pode ser feito através de Multibanco, Visa, Mastercard, transferência bancária ou carteiras digitais. Os levantamentos podem ser feitos através de Neteller, Skrill ou transferência bancária, também a partir de 10€.

13. GoldenPark: Slot Machines Mais Divertidas para os Portugueses

As autorizações 029 e 030 emitidas pelo SRIJ deram à luz a GoldenPark, em 2023 e já faz parte dos melhores sites de apostas em Portugal. Mesmo com uma seleção de mercados um pouco limitada por ser uma marca recente, tem o nosso mérito por atualmente incluir mais de 15 modalidades.

Durante as nossas sessões de apostas ao vivo, conseguimos ativar o cash out de alguns dos eventos em aberto, diretamente na secção “As Minhas Apostas”.

Vantagens da GoldenPark:

Métodos de pagamento conhecidos dos portugueses, como MB Way e Multibanco

Apoio ao cliente eficaz e rápido, disponível através de chat ao vivo, e-mail e telefone

Versão mobile otimizada para dispositivos móveis, sem entraves e com as mesmas opções de aposta

A Golden Park oferece slot machines temáticas de celebridades portuguesas, como a “Teresa Guilherme Rainha da Pérsia”, desenvolvidas pela MGA Games, que acrescentam uma dose de risada extra às nossas apostas!

O design do site é bem estruturado e simplificado, apresentando tons de cinza e rosa. Para tudo bater certo desde o início, o processo de registo é descomplicado, e demora menos de 2 minutos para ser concluído.

Como Avaliamos os Sites de Apostas?

A nossa equipa avalia os sites de apostas legais em Portugal e casinos online através de 7 fatores principais, para conseguirmos apresentar apenas as melhores opções do mercado em Portugal. Vamos falar-lhe um pouco de cada um deles.

Bónus e Promoções com Rollovers Baixos

Um dos nossos focos principais é a disponibilidade dos bónus e promoções com rollovers baixos. Esforçamo-nos por perceber realmente se é possível desfrutar dos benefícios dos bónus, sem necessidade de cumprir termos e condições praticamente impossíveis.

Sites de apostas com rollovers acessíveis podem aumentar o valor dos seus ganhos, mas também garantem uma experiência agradável e justa.

Métodos de Pagamento Seguros e Populares Entre os Portugueses

A segurança das transações financeiras é uma prioridade. A equipa do CasasDeApostasOnline.pt, foca-se nos métodos de pagamento acessíveis. Opções como MB Way, Multibanco, Visa, Mastercard, PayPal e outras são consideradas na nossa lista.

Além das formas de pagamento, procuramos sites de apostas com transações isentas de taxas, e observamos constantemente os comentários dos jogadores em relação a dificuldades nos levantamentos.

Funcionalidades para Apostas Desportivas

Este critério abrange a presença de recursos como filtros de pesquisa avançados que facilitam a navegação, a capacidade de utilizar o Cash Out para encerrar apostas em aberto, a disponibilidade de odds aumentadas e a assistência nas apostas múltiplas.

Gostamos também de poder assistir a transmissões ao vivo sem quebras e com boa qualidade. Nos melhores sites de apostas, costumamos ver um símbolo que nos indica quais os jogos com a funcionalidade disponível.

Quantidade de Modalidades e Mercados Desportivos

Como a vida não é só futebol, levamos em consideração a quantidade de modalidades desportivas oferecidas. Por exemplo, valorizamos a inclusão de apostas menos comuns, como hóquei no gelo e badminton.

Outro critério importante é a variedade dos mercados disponíveis para cada desporto. Voltando ao futebol, valorizamos a inclusão do Handicap Asiático, sem esquecer os mercados principais, como a Hipótese Dupla.

Navegação Através de um Layout Simples

Gostamos que nos facilitem a navegação através de um layout simples e intuitivo, com cores apelativas e que não nos causem dores de cabeça.

Um site de apostas bem estruturado e organizado facilita a vida dos jogadores, permitindo-lhes encontrar rapidamente as informações desejadas e realizar as suas apostas de forma eficiente.

Aplicação Móvel ou Versão Melhorada

Quando queremos apostar fora de casa, convém que a nossa marca de eleição tenha uma aplicação disponível para o telemóvel, seja iOS ou Android.

Procuramos principalmente apps com uma instalação simples, navegação fácil e boa qualidade de transmissão ao vivo. Se não há aplicação disponível, garantimos que a versão móvel seja igualmente eficaz.

Segurança e Reputação da Marca

Antes de pensarmos em dinheiro, a sua segurança é o mais importante. Avaliamos cuidadosamente a legitimidade de todos os sites de apostas em Portugal, considerando a lista de licenças emitidas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

Para protegermos os seus dados pessoais e evitar que sejam extraviados, apenas consideramos casas com encriptação SSL-128 bits.

Além disso, investigamos o feedback dos jogadores em sites de reclamações como o Portal da Queixa e em fóruns focados no tema.

Quais os Melhores Sites de Apostas Desportivas?

Como parte do nosso processo de avaliação, apresentamos os melhores sites de apostas desportivas, tendo em conta a disponibilização das melhores odds e funcionalidades de alta qualidade.

Sites de Apostas com Melhores Odds Aumentadas

Quando se trata de apostas desportivas, todos procuramos aquela vantagem extra que pode transformar uma aposta comum numa grande vitória. Vamos agora explorar duas funcionalidades que oferecem odds aumentadas:

Quando vir um símbolo laranja “SO” ao lado dos nomes das equipas, não é apenas uma decoração; é a chave para o mundo das SuperOdds da Betano. Significa que as odds foram aprimoradas e que o site de apostas não tem margem de lucro nesses eventos.

Quem não adora uma boa surpresa? As odds especiais da Bwin proporciona exatamente isso, oferecendo uma visão clara do “antes e depois” de uma odd que passou por um “boost” – ou seja, um aumento de valor.

Com estas duas funcionalidades à sua disposição, prepare-se para elevar as suas apostas esportivas a um nível superior ao do costume. Aproveite as odds aumentadas, e faça as suas apostas com mais confiança.

Sites de Apostas com Live Stream e Cash Out

Poder assistir aos jogos em tempo real e encerrar as apostas antes do apito final, representa um passo significativo em direção a uma experiência de apostas enriquecedora.

Vamos direitos à Betano, ESC Online, Betclic e Bwin, pois são os únicos sites de apostas em Portugal que oferecem ambas as funcionalidades.

Betano:

Cash Out: Consulte a lista de jogos com cash out disponível na secção “Apostas em Aberto” do seu boletim.

Consulte a lista de jogos com cash out disponível na secção “Apostas em Aberto” do seu boletim. Live Streaming: Tem de ter pelo menos 0.10€ na conta, ter feito uma aposta nas últimas 24 horas ou ter apostado no evento que está a ser transmitido.

ESC Online:

Cash Out: Os jogos com cash out disponível estão assinalados com o símbolo “C”, a verde.

Os jogos com cash out disponível estão assinalados com o símbolo “C”, a verde. Live Streaming: Acessível para quem fez apostas nas últimas 24 horas.

Betclic:

Cash Out: Assinalado nos eventos com um símbolo azul, ao lado dos “Ganhos”

Assinalado nos eventos com um símbolo azul, ao lado dos “Ganhos” Live Streaming: Para assistir, terá que ter saldo na conta ou uma aposta em aberto.

Bwin:

Cash Out: Para aceder à lista, clique no menu “Apostas”, e entre na secção “Abertas”.

Para aceder à lista, clique no menu “Apostas”, e entre na secção “Abertas”. Live Streaming: Acessível para todos os jogadores com sessão iniciada.

FAQ’s: Perguntas Frequentes

1. Qual é o melhor site de apostas online em Portugal?

De acordo com a nossa análise, a Solverde é o melhor site de apostas online no país.

2. Quais os melhores sites de apostas desportivas em Portugal?

Em Portugal, a Solverde é reconhecida pelas suas excelentes promoções em apostas desportivas e na Betano encontramos as melhores odds.

3. Para que serve o Cash Out em sites de apostas desportivas?

Permite encerrar uma aposta antes do término do evento. As vantagens incluem a capacidade de controlar as suas apostas e a redução do risco.

4. É seguro fazer apostas online em Portugal?

Sim, é seguro fazer apostas online em Portugal, desde que escolha um site de apostas licenciado e regulamentado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

5. Que métodos de pagamentos existem nos sites de apostas em Portugal?

Existe uma variedade de métodos de pagamento seguros e populares, como MB Way, Multibanco, cartões de crédito e débito, e-wallets e transferências bancárias.

6. Em que sites de apostas posso encontrar os melhores bónus de boas-vindas?

É importante notar que as promoções estão em constante atualização. No entanto, consideramos que a ESC Online e a Betano são os sites de apostas que oferecem os melhores bónus.