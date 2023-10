A infanta Maria Francisca, filha dos duques de Bragança, e Duarte de Sousa Araújo Martins casaram esta tarde, na Basílica de Mafra. Da chegada da noiva, à troca das alianças, os momentos deste dia foram vários, e não faltou o bolo.

O dia começou cedo para os noivos mas a chegada à Basílica de Mafra só aconteceu ao início da tarde. Já Duarte de Sousa Araújo Martins esperava Maria Francisca ao altar, quando a infanta chegou numa caleche ao convento. Acompanhada pelo pai, Duarte Pio de Bragança, cumprimentou os populares que há horas esperavam a sua chegada e caminhou com destino ao altar.

No altar, os noivos cumprimentam-se, trocaram alianças e saíram casados, de braço dado, para agradecer o carinho do público e cortar o primeiro bolo. Também o Presidente da República esteve presente para desejar as felicidades aos recém-casados.

No cocktail, o segundo bolo — “mais ou menos igual ao primeiro”, como descreveu o chef Hélio Loureiro — foi cortado também ele com uma espada. O momento foi selado com um brinde de champanhe entre o casal.

As festividades em torno do casamento real português seguem ao final deste sábado para a casa de família dos Bragança, em São Pedro de Sintra, onde, junto dos convidados, vai ser servido o copo de água.