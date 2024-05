Casos de pneumonia atípica aumentam em crianças acima dos quatro anos, alertam médicos

Os primeiros relatos de aumento de infeções por Mycoplasma pneumoniae em crianças vieram da China, em dezembro. “Depois disso, propagou-se a toda a Europa e Portugal foi dos últimos países atingidos”, sublinha o também professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. No Hospital Dona Estefânia, o aumento dos casos teve um grande impacto na procura pelo serviço de urgência, mas “não se refletiu nos internamentos”.

Sintomas mais incaracterísticos levam a diagnóstico mais tardio

Luís Varandas explica que as pneumonias atípicas, nomeadamente a que é causada pela bactéria Mycoplasma pneumoniae, dão origem a casos sintomatologicamente menos graves que uma pneumonia normal. “São casos menos graves, mais arrastados e menos exuberantes em termos de sintomatologia, o que também leva a um atraso no diagnóstico, porque não há febre alta, não há atingimento do estado geral”, com maior prostração, refere. O diretor do serviço de Pediatria da Estefânia explica que o quadro de uma pneumonia atípica se “confunde facilmente com uma infeção viral”.

Ao contrário da pneumonia típica, que provoca normalmente sintomas agudos — como febre alta, tosse com expetoração e dor no peito ao respirar ou tossir –, a pneumonia atípica manifesta-se através de sintomas mais leves — como febre baixa, tosse seca, mal-estar ou fadiga — que se desenvolvem de maneira mais gradual e que, muitas vezes, se confundem com um quadro de constipação ou gripe.

A norte, a perceção é também de um aumento nos casos diagnosticados. “Temos visto, de facto, um aumento de infeções por mycoplasma nos últimos dois, três meses”, diz ao Observador o diretor da urgência pediátrica do Hospital de São João. Rúben Rocha adianta que o serviço tem uma afluência “bastante superior à registada nos períodos homólogos dos anos anteriores” e revela, com alguma surpresa, que a comunidade “mantém um padrão de infeções típico dos meses de inverno”.

O pediatra adianta que, na última semana, a afluência à urgência de crianças com patologia respiratória e gastrointestinal foi idêntica à do mês de novembro — uma realidade explicada pela persistência da circulação de vírus e bactérias típicos do inverno.

“Temos registado um aumento ligeiro nos casos de pneumonia atípica nas últimas semanas em relação ao período homólogo“, diz ao Observador o diretor do Centro Materno-Infantil do Norte, cujas equipas trabalham na Urgência Pediátrica Integrada do Porto, que funciona no Hospital de São João.

Alberto Caldas Afonso atribui a evolução à maior sensibilidade dos médicos para um diagnóstico mais cuidado. “Estamos mais atentos ao diagnóstico — através de raio-x, onde verificamos se a situação tem características suscetíveis da infeção por mycoplasma”, refere o especialista.