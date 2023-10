Entre os mais de mil convidados do casamento da infanta Maria Francisca, filha dos duques de Bragança, e de Duarte de Sousa Araújo Martins estiveram algumas caras mais conhecidas do panorama nacional, desde artistas a políticos. Os noivos trocaram alianças na tarde deste sábado com personalidades como o Presidente da República a testemunhar o momento na Basílica de Mafra.

A presença de Marcelo Rebelo de Sousa já estava confirmada há algum tempo, mas houve outras figuras conhecidas da política nacional que também marcaram presença. Entre os convidados estiveram a antiga líder do CDS Assunção Cristas, os autarcas Carlos Moedas e Pedro Santana Lopes, e ainda antigos governantes, como Pedro Passos Coelho ou Paulo Portas.

Também o ex-primeiro-ministro português e antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso esteve no casamento real assim como Miguel Albuquerque. O presidente do governo regional da Madeira foi acompanhado pela mulher, Sara Fernandes, e filhos.

A jornalista Manuela Moura Guedes também esteve no casamento real, com o seu marido, o diretor geral da TVI, José Eduardo Moniz, assim como Mário Ferreira, o acionista principal da Media Capital, que detém a mesma estação de televisão. Entre as caras conhecidas estiveram ainda Diana, duquesa de Cadaval, acompanhada pela mãe, Claudine, e a filha, a princesa Isabelle d’Orléans.

À festa juntou-se ainda António Horta Osório, ex-presidente do Credit Suisse, e Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro da económica. Mas entre os convidados estiveram também artistas, como o cantor José Cid.