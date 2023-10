A cimeira aeronáutica Portugal Air Summit regressa em novembro ao Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, Portalegre, com uma configuração de “lançamento e preparação” do formato internacional a desenvolver a partir de 2024, foi divulgado esta terça-feira.

Em comunicado, os promotores da iniciativa explicam que o lançamento oficial da edição bienal dita a “reconfiguração” da edição deste ano do “Portugal Air Summit — Take Off para 2024”.

O evento, promovido pelo município e pela Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor (ACIPS), vai decorrer entre os dias 9 e 12 de novembro, com o objetivo de lançar a edição de 2024 que pretende ser o “início do novo ciclo de crescimento” do projeto.

A edição de 2024 vai marcar o início do novo ciclo de crescimento do projeto, com a realização da cimeira num formato bienal e de caráter internacional, marcada pela forte componente expositiva, destinada a stakeholders nacionais e internacionais, e pela aposta na convergência das áreas científica, industrial, académica e empresarial”, lê-se na nota.

Em relação à edição deste ano do Portugal Air Summit (PAS), os dois primeiros dias da cimeira vão ser marcados pela “partilha de conhecimento” e aproximação do cluster aeronáutico de Ponte de Sor.

Haverá ainda um programa de conferências “centrado no futuro dos projetos” em curso na região e no país, bem como na projeção da edição internacional, com a “apresentação oficial e divulgação” dos blocos temáticos, de acordo com os promotores.

Nos dias 11 e 12 de novembro, o PAS vai dedicar-se às atividades lúdicas, “com o céu de Ponte de Sor a ser o grande palco”, num programa que será divulgado em breve pela organização.