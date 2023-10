A Câmara de Vila do Conde, do distrito do Porto, colocou em prática um plano para promover a saúde mental em contexto escolar, que pretende abranger mais de cinco mil anos de estabelecimentos de ensino do concelho.

O programa, apelidado de “PlenaMente”, irá debruçar-se sobre jovens que frequentem o segundo e terceiro ciclos do ensino básico, mas também estudantes do ensino secundário, e ainda professores e auxiliares da ação educativa.

A iniciativa vai, por enquanto, prolongar-se por dois anos letivos, e tem como base um estudo, já promovido pela autarquia junto da comunidade escolar local, executado por duas docentes da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, que traçaram um diagnóstico inicial.

Os resultados obtidos demonstram que a perceção da qualidade de vida e o sentimento de bem-estar psicológico dos nossos alunos são moderados. No entanto, houve alguns indicadores de natureza depressiva que nos alertam para trabalhar estas questões no contexto escolar”, explicou à Lusa, Carla Peixoto, vereadora da Educação e Ciência da Câmara de Vila do Conde.

A autarca apontou, ainda assim, que os dados “não são alarmantes, até porque estão coerentes com os indicadores a nível nacional”, mas que sugerem “a necessidade da Câmara dar o seu contributo num tema tão importante e atual”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao trabalharmos na prevenção e promoção, estamos a cuidar dos nossos jovens e a diminuir a sobrecarga nos serviços de psicologia e orientação das escolas e até nos serviços de saúde de cuidados primários”, detalhou Carla Peixoto.

A vereadora explicou que o projeto “já está no terreno” não só com a execução do estudo de caracterização, mas também com a formação e capacitação do pessoal não docente e não docente, que já abrangeu 200 pessoas, que vão trabalhar com os técnicos disponibilizados pela autarquia.

Este programa “PlenaMente” está inserido no Plano de Ação para as Comunidade Desfavorecidas de Vila do Conde 2023-2025, promovido pela Câmara, e foi apresentado esta terça-feira, no Dia Internacional da Saúde Mental.