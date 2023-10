Ao longo deste ano, a Apple TV+ tem caprichado em três coisas: na adaptação de romances, com City On Fire (Garth Risk Hallberg), Changeling (Victor LaValle) ou Silo (Hugh Howey) — adaptações tão boas que até se desculpa acidentes como The Last Thing He Told Me (Laura Dave); em não ter medo de renovar uma série através de um episódio ou de um súbito desvio de percurso; e em convidar o espectador a ficar até ao fim, mesmo (ou sobretudo) se o que estamos a ver não é bem aquilo que esperávamos. Talvez por ter um catálogo dedicado apenas a produções próprias e, por isso, menos extenso, olhemos para a Apple TV+ como o parente pobre dos serviços de streaming. Não é. Pode até estar a caminho de ser aquilo que a HBO foi em tempos (e ameaça deixar de ser). 2022 já tinha avisado com Severance e Bad Sisters (a melhor cura para qualquer ressaca de Big Little Lies), mas 2023 está a ser o ano da Apple TV+.

Último trimestre e a coisa não abranda. Lessons In Chemistry é surpreendente bom. A surpresa vem com preconceito, em parte devido à sinopse da série. Uma adaptação do romance de Bonnie Garmus, apresenta-se como uma série sobre uma química entre as décadas de 50 e 60 que resolve ter um programa de televisão sobre culinária que se torna um sucesso nacional entre as mulheres. E isto de facto acontece, mas depois de ver os oito episódios percebemos que há algo mais (quem leu o livro certamente que também o percebeu).

O programa surge a meio da história e apesar de ser bastante relevante em dois episódios, é ruído de fundo nos dois seguintes (os últimos) e no plano geral das coisas funciona como uma espécie de cenário que a protagonista usa para explorar ideias sobre a vida e a sociedade. A questão é que o espectador — o da série — sente isso na personagem a cada momento, por isso o efeito maior que o programa de televisão teria, esfumaça-se, existe só para consumo interno dentro da própria ficção. Isso é negativo? Não, nem por isso, mas quem for só à procura do que vem na sinopse poderá sentir-se enganado. Mas é um engano que não impede a surpresa. A ótima surpresa.

