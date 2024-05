Insultos, Schmidt a tentar ir confrontar adeptos, a tocha que levou a uma carga policial: o tenso final após o empate do Benfica

A contestação a Roger Schmidt não é propriamente uma novidade, as palavras contra Rui Costa sendo mais raras não são novas, mas Vila do Conde voltou a assistir a uma escalada dessa tensão sobretudo em relação ao técnico alemão. Nem mesmo o facto de o Benfica ter criado inúmeras ocasiões para resolver um encontro onde não contava com Di María, Rafa ou David Neres, entre outros, serviu para atenuar um empate sofrido de penálti nos descontos que pode deixar os encarnados a dez pontos do campeão Sporting no final da Liga. Depois, regressaram os protestos. Primeiro ainda no interior do estádio, depois junto ao autocarro.

Logo após o apito final, a equipa acabou por não se aproximar dos adeptos como é habitual no final dos jogos também pelos cânticos de “Vocês são uma vergonha” e “Oh Schmidt, vai para o c******”, o que gerou ainda mais protestos por parte dos adeptos encarnados presentes em Vila do Conde. No entanto, o pior estava ainda para chegar na altura em que a comitiva dos lisboetas se preparava para deixar o estádio.

Pior que não vencer

Inacreditável como no último jogo, estrutura, treinador e jogadores não são capazes de assumir responsabilidades perante aqueles que fazem KMs atrás do @SLBenfica. Este ano como no anterior foram 34/34, estaremos cá novamente para o ano.



Viva o @SLBenfica! pic.twitter.com/lfz4Zl275l — Tiago Godinho (@tiagojcgodinho) May 17, 2024

Vários adeptos do Benfica ficaram na zona próxima ao Vermelhão, que iria transportar os jogadores, técnicos e restantes membros da comitiva para Lisboa, e prosseguiram os protestos não só contra Roger Schmidt mas também contra Rui Costa, presidente dos encarnados. A chegada do alemão potenciou essas críticas.

A caminho da porta do autocarro, o treinador não gostou da forma como os adeptos se estavam a manifestar e tentou abordar alguns, num movimento que acabou por ser travado de imediato pelas forças policias. Assim, Schmidt acabou por entrar mesmo na viatura. Já tinham sido atiradas algumas garrafas, depois houve mesmo o lançamento de uma tocha para a zona de acesso ao autocarro, altura em que a polícia avançou para os adeptos para dispersar os aglomerados existentes e impedir que os desacatos escalassem mais, como mostram as imagens de um vídeo publicado pelo jornal Record sobre esse momento em específico.