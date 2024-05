"The Big Cigar": o fugitivo, a ilha do tesouro e aquele show dos 70s

Mais do que levar Newton do ponto A ao ponto B, como inicialmente é sugerido na abertura de The Big Cigar, a história anda para trás e para a frente para trabalhar — bem — as diversas motivações por detrás das personagens e o que as puxa a fazer ou não determinada coisa em determinado momento. Por exemplo, os problemas do protagonista não são apenas com o FBI, mas também com os próprios Black Panther, já não reconhece o grupo que fundou e, pior, sente-se perseguido por dentro, imaginando — por diversas vezes com razão — que estão a ser vigiados ou até infiltrados. Ou até Schneider, que começa a duvidar que seja capaz de levar a produção de um filme falso avante.

Há um sentido de missão e um questionamento dessa missão em The Big Cigar. Talvez por isso, as coisas às vezes se confundam. Brinca-se ao thriller, mas o thriller nunca é totalmente concretizado; há uma certa abordagem ao FBI que não se percebe bem se está a ser divertida ou se está a levar-se demasiado a sério; e, por vezes, esquece-se do real propósito de tudo. Nenhum destes defeitos é necessariamente coisa má, The Big Cigar só quer ser demasiado entretenimento para o seu próprio bem e perder o rumo até vai bem com a atribulação da narrativa.

Na base, The Big Cigar tem aquilo que a Apple TV+ faz bem: aproveitar boas histórias e jogá-las no “não-óbvio”, cruzando géneros sem temer o pior. O clima conspirativo é bem mais interessante do que o filme falso para fazer Newton viajar e é nele que se navega ao longo das quase seis horas. No final, perdemo-nos inevitavelmente na ideia de que os 1970s foram — de forma simplista — do caraças. Fazer algo assim parecia tão difícil mas possível, quando hoje parece tão fácil e impossível. E, mesmo que fosse possível, parece que este tipo de imaginação já se esfumou do clima de guerrilha. Involuntariamente, The Big Cigar é também uma ode a isso.