O selecionador Roberto Martínez afirmou esta quinta-feira que “não há jogos fáceis” e lembrou que a Eslováquia criou muitos problemas a Portugal em Bratislava, já na fase de apuramento para o Euro2024 de futebol.

É importante dizer que a Eslováquia foi melhor do que nós na primeira parte. Jogou muito bem, trabalhou bem sem bola, com agressividade. Na segunda parte, fomos melhores. O que vamos ver amanhã [sexta-feira] é uma Eslováquia muito bem trabalhada. Os nossos jogadores sabem isso e já mostraram que quando o adversário joga bem, também sabem ganhar”, afirmou o treinador espanhol.

A seleção nacional venceu esse jogo, da quinta ronda, por 1-0, com um golo de Bruno Fernandes.

O treinador espanhol falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sexta-feira com a Eslováquia, no Estádio do Dragão, no Porto, que pode garantir o apuramento luso para a fase final do próximo Europeu.

Estamos focados e queremos estar no nosso melhor para tentarmos ganhar o jogo. Não há jogos fáceis e isso é muito claro. Ganhámos seis jogos porque os jogadores tiveram uma atitude e um compromisso excecionais. Sabemos que, individualmente, temos jogadores num patamar diferente das outras seleções, mas isso não significa que os jogos sejam fáceis”, referiu.

Sobre a equipa inicial que vai apresentar no encontro da sétima jornada do Grupo J, Martínez rejeitou avançar se o capitão Cristiano Ronaldo irá regressar ao onze (falhou último jogo com o Luxemburgo devido a castigo) e defendeu que a regra das cinco substituições veio alterar um pouco o futebol moderno.

Há a equipa inicial e ainda mais cinco substituições. Temos depois o jogo de segunda-feira, na Bósnia. O futebol moderno não é só o ‘onze’ inicial e eu estou muito satisfeito com o trabalho de todos. Acho que todos trabalham com a intenção de serem titulares e isso é muito bom”, disse.

O técnico de 50 anos enalteceu ainda João Neves, médio de apenas 19 anos do Benfica, que se estreou na lista de convocados da seleção nacional. “Nasceu para jogar futebol, nasceu para jogar na seleção. Gosto muito da energia dele, do seu profissionalismo e confiança. É um jogador com um potencial muito grande a nível mundial”, considerou.

Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, às 19h45, num jogo que será arbitrado pelo grego Tasos Sidiropoulos, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19h45 (horas em Lisboa).

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.